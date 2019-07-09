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02:20 (мск), источник: Известия

Владелец NewsOne опроверг заявления о связи с российским банком

Владелец украинского телеканала NewsOne, депутат Верховной рады Тарас Козак опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что канал связан с российским Промсвязьбанком.

Источник: РИА "Новости"

«Я, Тарас Романович Козак, являюсь единственным собственником телеканала NewsOne и владею 100% телеканала непосредственно», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте канала.

Помимо этого Козак обратил внимание на профнепригодность Луценко после подобных высказываний.

По его словам, и другие утверждения генпрокурора, например, касательно участия телеканала «в террористической деятельности», являются абсолютно безосновательными.

«Я рассматриваю его (заявление Луценко. — Ред.) как искусственное создание оснований для применения санкций против телеканала NewsOne и закрытия телеканала по политическим мотивам», — заявил он.

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Двухчасовой телемост «Надо поговорить» планировался на 12 июля и должен был вестись из студий телеканалов «Россия 1» и NewsOne. В ходе программы жители Украины и России могли бы обсудить насущные вопросы «без политиков и одиозных пропагандистов». Ведущими с российской стороны должны были стать Андрей Малахов и Мария Ситтель.

Инициативу поддержали в Кремле. Там отметили, что, несмотря на разногласия Киева и Москвы, народы должны общаться.

Однако идея не понравилась украинским политикам. В Верховной раде телемост назвали «оккупацией украинского медиапространства» и потребовали «очистить информационное пространство от влияния Кремля».

Президент Украины Владимир Зеленский также раскритиковал инициативу, назвав телемост опасным пиар-ходом и попыткой «разделить украинцев».

Позднее в NewsOne заявили о поступающих в адрес журналистов угрозах и акциях протеста у здания редакции и в одностороннем порядке отменили телемост. На Украине против вещателя возбуждено уголовное дело о покушении на госизмену. Владелец телеканала и сотрудники вызваны на допрос в генпрокуратуру Украины.

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