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04:10 (мск), источник: Ведомости

Кремль ждет проблем от губернаторских выборов в четырех регионах

Парламентская оппозиция вновь «сыграла в поддавки», не выставив ряд сильных кандидатов, отмечают эксперты.

Источник: РИА "Новости"

Губернаторская кампания 2019 г. подошла лишь ко второму этапу — регистрации кандидатов, — но властям уже удалось устранить почти всех сильных соперников действующих губернаторов, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к администрации президента.

Так, с депутатом Госдумы от «Справедливой России» Валерием Гартунгом договорились, что он не будет выдвигаться в Челябинской области против врио губернатора Алексея Текслера.
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Гартунг включен Текслером в тройку кандидатов в Совет Федерации, но в сенаторы не пойдет, знает человек, близкий к администрации президента. С партией эсеров велись переговоры и о неучастии в астраханских выборах депутата Госдумы Олега Шеина, говорят два собеседника. Руководство партии не согласовало его выдвижение, и Шеин подал документы как самовыдвиженец. Но он не соберет нужное число подписей, уверены собеседники.

ЛДПР не будет выставлять кандидатов в Забайкалье и Оренбургской области, где у партии традиционно высокая поддержка (на выборах в Думу — 2016 она получила там соответственно 26,4 и 22,7% голосов). А в ряде регионов сильных депутатов Госдумы заменили менее известные местные политики. Например, в Волгограде партия не выдвинула Игоря Торощина, который в последние два месяца активно критиковал в Думе губернатора Андрея Бочарова.

Зона особого внимания

Наиболее сложными регионами в Кремле считают Астрахань, Вологду и Алтай, а также Санкт-Петербург, который находится «на особом положении», при том что там к выборам не допустили ни одного сильного соперника врио губернатора Александра Беглова, говорят три человека, близких к администрации. В Астрахани проблема в том, что кампания врио губернатора Игоря Бабушкина началась совсем недавно — его предшественник Сергей Морозов ушел в отставку в начале июня. В Вологде у губернатора Олега Кувшинникова низкие рейтинги и сильный соперник — лидер КПРФ в областном парламенте Александр Морозов.

Решения о его регистрации пока нет, говорит один из собеседников: «С одной стороны, его нельзя не допустить, поскольку он собрал подписи. С другой — в случае допуска Кувшинников может ему проиграть».
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Схожая ситуация и на Алтае, где нужно учитывать интересы коренного населения, а они «не слишком резонируют с тем, что делает [врио главы Олег] Хорохордин», поясняет другой собеседник: «У них есть запрос на этнического кандидата, дело осложняется и выборами в парламент республики. Но если кампанию выстроить правильно, то избрать Хорохордина можно». Сложности могут быть на Сахалине, где против врио губернатора Валерия Лимаренко выдвигается коммунист Алексей Корниенко, добавляет один из собеседников.

В Волгограде ЛДПР нашла другого кандидата, поясняет зампред Госдумы Игорь Лебедев: «Торощин не имеет отношения к региону, а мы считаем, что все-таки в выборах должны принимать участие местные жители». В Забайкалье же, по словам Лебедева, ЛДПР «просто решила оказать поддержку врио губернатора». Договоренностей с Кремлем у партии не было, уверяет Лебедев.

Гартунг на вопрос о договоренностях с администрацией ответил: «Какие могут быть договоренности? Мы действуем только в интересах избирателей».

Врио губернатора Текслер обязался реализовать ранее отклоненные законодательные инициативы «Справедливой России», сказал депутат, объясняя, почему не пошел на выборы. А решение о переходе в Совфед или о продолжении работы в Думе Гартунг примет, «исходя из текущей обстановки на момент 9 сентября или когда будет приниматься решение».

Шеин не ответил на звонки ­"Ведомостей.

Выбор из двух зол

В условиях роста протестных настроений у власти было два пути, считает политолог Александр Пожалов: допустить выдвижение от парламентской оппозиции нетехнических кандидатов, которые могли бы стать приемлемыми губернаторами, либо добиваться победы кандидата от власти в первом туре, даже если приходится жертвовать репутацией парламентских партий. Сегодня власть действует по второму сценарию, отмечает эксперт.

Для победы в первом туре нужно, чтобы другие кандидаты были без федерального бэкграунда и не воспринимались как возможные губернаторы, чтобы итоговый бюллетень не был длинным и в проблемных регионах не было представителя одной или двух наиболее сильных там парламентских партий.
Александр Пожалов
политолог

2019 год по набору регионов мог быть успешным для эсеров, говорит Пожалов: «Но их невнятный отказ выдвинуть своих наиболее сильных публичных политиков в большинстве случаев даже не сопровождается бонусами в рамках “коалиционных соглашений”, что было типично раньше». ЛДПР не выдвинула никого в Оренбурге, а в Волгограде и Курске не стала выставлять «достаточно драйвовых депутатов Госдумы в пользу блеклых местных политиков», добавляет эксперт. Он не исключает отказа в регистрации депутату Госдумы от ЛДПР Александру Шерину в Липецкой области, где «позиции врио неустойчивы», а КПРФ может не пройти муниципальный фильтр в Вологодской области и Калмыкии.

В целом количество отказов в регистрации кандидатам парламентских партий в этом году, видимо, будет выше, чем раньше, резюмирует Пожалов.
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Самая сложная ситуация на Сахалине и Алтае, а также в Петербурге, но проблемы могут быть и в других регионах, поскольку «есть общий тренд на снижение поддержки власти», считает политолог Александр Кынев. Не везде у кандидатов от власти есть сильные конкуренты, но их не было и в 2018 г., напоминает он: «Дело тут не в сильных конкурентах, а в протестном голосовании». «Как и год назад, парламентские партии играют в поддавки. Самый сильный кандидат у ЛДПР был в Оренбурге — [депутат Госдумы Сергей] Катасонов, он не выдвинулся. У “Справедливой России” самые сильные регионы — Астрахань и Челябинск, там тоже кандидатов нет. У КПРФ в Забайкалье предполагался Николай Мерзликин, а идет [менее известный] Юрий Гайдук», — говорит эксперт.

Елена Мухаметшина, Светлана Бочарова

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