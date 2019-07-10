20:17 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Туркменские россияне станут свободнее
Ашхабад разрешил выдачу загранпаспортов бипатридам.
Власти Туркмении разрешили выдавать загранпаспорта лицам с двойным, преимущественно российским, гражданством. С 2013 года эти люди были практически лишены возможности выехать из страны, так как Ашхабад ставил их перед жестким выбором: для получения туркменского загранпаспорта нужно было отказаться от российского. По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, туркменские власти смягчили свою позицию в расчете на экономические послабления со стороны Москвы. Первый шаг в этом направлении уже сделан — «Газпром» после трехлетнего перерыва заключил с Туркменией контракт на закупку газа сроком на пять лет.
Первой о том, что миграционная служба Туркмении начала прием документов на получение загранпаспортов от лиц, имеющих двойное гражданство (бипатридов), сообщила туркменская редакция «Радио Свобода». Новость со ссылкой на источники в Москве и Ашхабаде появилась на их сайте еще 5 июля. «Ъ» удалось подтвердить сообщение у собственного источника, близкого к
Напомним, что проблема бипатридов, большая часть которых россияне, возникла в Туркмении достаточно давно. В 1993 году Ашхабад и Москва подписали соглашение о двойном гражданстве, но в 2003 году российские власти согласились прекратить действие соглашения, подписав соответствующий протокол. Отсутствие соглашения не позволяло гражданам Туркмении обращаться за получением российского гражданства, но, как полагали в Москве, его должны были сохранить те, кто его уже получил. Однако Ашхабад стал трактовать протокол
В дальнейшем проблема только усугублялась. В 2008 году в Туркмении приняли новую конституцию, по которой «за гражданином Туркменистана не признается гражданство другого государства», а в 2013 году еще и произвели замену загранпаспортов.
У Туркмении действует безвизовое соглашение лишь с одной страной — Турцией, а значит, для выезда в Россию (равно как и в соседние Узбекистан, Казахстан, Азербайджан) отказавшимся от российского гражданства пришлось бы получать визу.
Число людей с двойным гражданством, постоянно живущих в Туркмении, Москва и Ашхабад оценивают
Отметим, что последнее заседание Группы высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций, действующей в рамках
По мнению востоковеда Александра Князева, газовый контракт и был ценой либерализации в вопросе выдачи паспортов. «Объемы поставок по сравнению с прежними невелики, — отметил в беседе с “Ъ” господин Князев.— Однако в условиях, когда у туркменского газа есть только один покупатель — Китай, и даже Иран не проявляет заинтересованности, новый контракт с Россией станет хорошим подспорьем, чтобы залатать
Отметим, что экономические проблемы уже вынудили правительство Туркмении с 1 января 2019 года ввести плату за газ, электричество, воду и пищевую соль, которые раньше в определенных объемах предоставлялись бесплатно. Впрочем, власти объясняли такой шаг значительным ростом благосостояния населения и необходимостью развития рыночной экономики.
Другой специалист по Центральной Азии, эксперт исследовательского центра Bilig Brains Рафаэль Саттаров также считает, что либерализация для бипатридов — вынужденная уступка президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. «Климатические изменения влияют на регион. Сокращается орошаемость земли, люди начинают ощущать продовольственный кризис, инфраструктура в плохом состоянии, — сказал “Ъ” господин Саттаров.— Ситуация такая, что президенту просто не к кому обратиться за помощью, кроме как к Владимиру Путину».
Примечательно, что новости об улучшении экономического положения в Туркмении последовали сразу же после заключения газового контракта и уступки по бипатридам. Уже 6 июля президент Бердымухамедов пообещал с января 2020 года повысить на 10% зарплаты, пенсии, стипендии и прочие социальные пособия. Сделать это он приказал «за счет усовершенствования структуры учреждений, предприятий и организаций, повышения эффективности использования производственных мощностей и производительности труда работников, задействования неиспользованных внутренних резервов». 8 июля президент Туркмении объявил и о росте инвестиций в страну, которые наряду со «стабильностью
Кирилл Кривошеев, Елена Черненко