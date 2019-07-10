Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Ждать ли россиянам нового скачка цен на бензин Истек срок соглашения между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен
Фоторепортажи
20В США отметили День независимости
16Как создавали легендарный БАМ
20:17 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Туркменские россияне станут свободнее

Ашхабад разрешил выдачу загранпаспортов бипатридам.

Источник: AP 2019

Власти Туркмении разрешили выдавать загранпаспорта лицам с двойным, преимущественно российским, гражданством. С 2013 года эти люди были практически лишены возможности выехать из страны, так как Ашхабад ставил их перед жестким выбором: для получения туркменского загранпаспорта нужно было отказаться от российского. По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, туркменские власти смягчили свою позицию в расчете на экономические послабления со стороны Москвы. Первый шаг в этом направлении уже сделан — «Газпром» после трехлетнего перерыва заключил с Туркменией контракт на закупку газа сроком на пять лет.

Новость
Школы закрыты, язык забыт. Из Туркменистана уезжают последние русские

Первой о том, что миграционная служба Туркмении начала прием документов на получение загранпаспортов от лиц, имеющих двойное гражданство (бипатридов), сообщила туркменская редакция «Радио Свобода». Новость со ссылкой на источники в Москве и Ашхабаде появилась на их сайте еще 5 июля. «Ъ» удалось подтвердить сообщение у собственного источника, близкого к российско-туркменской межправкомиссии. «Подтверждаю эту информацию. О готовности начать этот процесс власти Туркменистана сигнализировали нам некоторое время назад. Это важный шаг к решению вопроса, осложнявшего двусторонние отношения, и его можно только приветствовать», — сказал собеседник «Ъ».

Напомним, что проблема бипатридов, большая часть которых россияне, возникла в Туркмении достаточно давно. В 1993 году Ашхабад и Москва подписали соглашение о двойном гражданстве, но в 2003 году российские власти согласились прекратить действие соглашения, подписав соответствующий протокол. Отсутствие соглашения не позволяло гражданам Туркмении обращаться за получением российского гражданства, но, как полагали в Москве, его должны были сохранить те, кто его уже получил. Однако Ашхабад стал трактовать протокол по-своему, настаивая на том, чтобы от второго гражданства отказались даже те, кто получил его раньше. Тогда в Госдуме РФ отказались ратифицировать протокол, а МИД России заявил, что, пока этого не произошло, соглашение 1993 года сохраняет силу. Поэтому выдачу паспортов соотечественникам посольство РФ продолжало и после 2003 года.

В дальнейшем проблема только усугублялась. В 2008 году в Туркмении приняли новую конституцию, по которой «за гражданином Туркменистана не признается гражданство другого государства», а в 2013 году еще и произвели замену загранпаспортов.

Чтобы получить документ нового образца, было необходимо предъявить справку об отсутствии второго гражданства, что ставило россиян перед крайне непростым выбором.
Новость
Туркмены построили свой СССР. Теперь они много работают, мало едят и любят вождя

У Туркмении действует безвизовое соглашение лишь с одной страной — Турцией, а значит, для выезда в Россию (равно как и в соседние Узбекистан, Казахстан, Азербайджан) отказавшимся от российского гражданства пришлось бы получать визу.

Число людей с двойным гражданством, постоянно живущих в Туркмении, Москва и Ашхабад оценивают по-разному. По данным МИД РФ, их около 40 тыс., туркменские же власти признают бипатридами 9 тыс. человек, получивших российские паспорта после 2003 года. Разницу в подсчетах «Ъ» подтвердил и источник, близкий к межправкомиссии.

Отметим, что последнее заседание Группы высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций, действующей в рамках российско-туркменской межправкомиссии, прошло в Ашхабаде 3 июля. Российскую делегацию возглавлял замминистра экономического развития Михаил Бабич, до недавнего времени работавший послом России в Белоруссии. Примечательно, что в тот же день «Газпром» объявил о заключении пятилетнего контракта на закупку туркменского газа в объеме 5,5 млрд кубометров.

До этого «Газпром» более трех лет вообще не закупал газ у «Туркменгаза», расторгнув в начале 2016 года 25-летний контракт из-за ценовых споров.
Новость
Азиатский поток. Может ли Туркмения вытолкнуть РФ с газового рынка Европы

По мнению востоковеда Александра Князева, газовый контракт и был ценой либерализации в вопросе выдачи паспортов. «Объемы поставок по сравнению с прежними невелики, — отметил в беседе с “Ъ” господин Князев.— Однако в условиях, когда у туркменского газа есть только один покупатель — Китай, и даже Иран не проявляет заинтересованности, новый контракт с Россией станет хорошим подспорьем, чтобы залатать кое-какие дыры».

Отметим, что экономические проблемы уже вынудили правительство Туркмении с 1 января 2019 года ввести плату за газ, электричество, воду и пищевую соль, которые раньше в определенных объемах предоставлялись бесплатно. Впрочем, власти объясняли такой шаг значительным ростом благосостояния населения и необходимостью развития рыночной экономики.

Новость
Туркменесуэла: богатейшую постсоветскую республику штормит

Другой специалист по Центральной Азии, эксперт исследовательского центра Bilig Brains Рафаэль Саттаров также считает, что либерализация для бипатридов — вынужденная уступка президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. «Климатические изменения влияют на регион. Сокращается орошаемость земли, люди начинают ощущать продовольственный кризис, инфраструктура в плохом состоянии, — сказал “Ъ” господин Саттаров.— Ситуация такая, что президенту просто не к кому обратиться за помощью, кроме как к Владимиру Путину».

Примечательно, что новости об улучшении экономического положения в Туркмении последовали сразу же после заключения газового контракта и уступки по бипатридам. Уже 6 июля президент Бердымухамедов пообещал с января 2020 года повысить на 10% зарплаты, пенсии, стипендии и прочие социальные пособия. Сделать это он приказал «за счет усовершенствования структуры учреждений, предприятий и организаций, повышения эффективности использования производственных мощностей и производительности труда работников, задействования неиспользованных внутренних резервов». 8 июля президент Туркмении объявил и о росте инвестиций в страну, которые наряду со «стабильностью налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики» якобы привели к росту ВВП на 6,2% за полугодие.

Кирилл Кривошеев, Елена Черненко

 "Выйди, разбойник!" Зеленский грубо выгнал чиновника
Чекисты похитили у китайских бизнесменов 140 миллионов
Медведев назвал варианты решения газового спора с Украиной
Меркель в третий раз за месяц стало плохо на публике
Саудовская принцесса и парижский сантехник «встретились в суде»
Мужа сбежавшей с миллионами кассирши задержали
Тысячи жертв: самое секретное землетрясение в СССР
Пассажир самолета снял жуткое видео из иллюминатора
На шоссе в США прошел «дождь из денег»
Здоровье
В известной московской клинике погибла пациентка СК и Росздравнадзор проверят ГК «Медси» после смерти пациентки.
Hi-Tech
Американский «катер будущего» засекли на испытаниях Даже стелс-технологии не помогли
Авто
Внешность Mitsubishi Pajero Sport сделали «двухэтажной» Таиландское подразделение марки Mitsubishi опубликовало видео, которое раскрывает дизайн обновлённого внедорожника
Кино
62-летний Юрий Стоянов похудел на 22 кг ради своего нового шоу Проект «100янов» продолжит традиции «Городка»
Недвижимость
Как построить быт и не развестись в первый же месяц: пять советов молодоженам
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Дети
Все в сборе: Вера Брежнева показала забавное семейное видео Родные певицы провели фотосесиию в саду
Леди
Неожиданные пластические операции звезд Увеличение груди, ягодиц, пластика носа и ушей – этим уже никого не удивишь. А что насчет звезд, попробовавших экзотику?
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь