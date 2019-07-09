11:43 (мск), источник: РИА Новости
На Украине назначили проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией
КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne
Трансляция заседания велась на канале регулятора в YouTube. Решение о проверке приняли единогласно.
Телемост «Надо поговорить» между студиями канала «Россия 1» (ВГТРК) в Москве и NewsOne в Киеве был назначен на 12 июля. Подчеркивалось, что он пройдет без политиков и без политики и станет диалогом между народами.
Но 8 июля NewsOne заявил, что отменяет мероприятие
Генеральная прокуратура Украины возбудила против телеканала дело о государственной измене.
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