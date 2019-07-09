Лукашенко обвинил Россию в «торможении» переговоров по интеграции

По словам белорусского лидера, вскоре состоится его встреча с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, на которой предполагалось обсуждение итогов переговоров рабочей группы по интеграции, однако «обсуждать нечего».
«Уже прошло столько переговоров. Мне сегодня докладывают, что одни обещания. Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос, правительство России, в том числе премьер Медведев, обещает дать все команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы, потому что тактика ведения переговоров определена. Пообещали, забыли. Второй раз пообещали, забыли», — сказал Лукашенко.
В связи с этим глава государства обратился к Григорию Рапоте с просьбой «поставить жестко вопрос перед российской стороной», чтобы «выйти на какие-то итоги» и выработать повестку дня к 17—18 июля.
Говоря о сути процесса интеграции, Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и Россия не будут «ломать» договор о Союзном государстве, речь о вхождении одной страны в состав другой также не идет.
В конце 2018 года Москва и Минск сформировали рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Это было сделано в рамках реализации всех пунктов договора о создании Союзного государства от 1999 года, включая образование единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, Счетной палаты.
Двадцать первого июня премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Лукашенко сообщил, что правительства двух стран почти готовы передать президентам наработки по интеграции, а дорожные карты по реализации инициатив, в случае одобрения, могут быть подписаны в ноябре.
В то же время председатель российского правительства подчеркнул необходимость провести дополнительные консультации по некоторым вопросам.
В свою очередь, премьер Белоруссии Сергей Румас ранее заявлял, что подходы России и Белоруссии по интеграции в рамках Союзного государства совпадают на 70 процентов.