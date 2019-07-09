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13:10 (мск), источник: Ведомости

Госдума призвала Медведева ввести санкции против Грузии

Это будет ответом на «непрекращающиеся антироссийские провокации».

Источник: РИА "Новости"

Госдума единогласно приняла заявление о возможных дополнительных экономических мерах в связи с «антироссийскими провокациями» в Грузии. В заявлении говорится, что депутаты категорически осуждают «непрекращающиеся антироссийские провокации» в Грузии, а также что «открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений».

В связи с этим Госдума рекомендовала правительству рассмотреть возможность специальных экономических мер, которые предусмотрены федеральным законом «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», в отношении Грузии.

В понедельник зампредседатель Госдумы, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что на заседании Совета Госдумы в понедельник будет обсуждаться возможный запрет на импорт в Россию грузинских вин и воды из Грузии, а также запрет на денежные переводы из России в Грузию. Однако в итоге в заявлении конкретные меры не прописаны.

Депутат Леонид Калашников (КПРФ) на пленарном заседании заявил, что, согласно закону об экономических мерах, Госдума могла обратиться к президенту, к Совбезу, а также к правительству. По мнению Калашникова, только такие меры действуют на наших оппонентов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вспомнил ситуацию, которая разразилась после визита российской делегации во главе с депутатом Сергеем Гавриловым в Грузию, где проходила Межпарламенская ассамблея православия. «Депутатов чуть не убили. Там же тысячи людей шли к гостинице, где они жили. Мы бы сейчас их хоронили», — заявил Жириновский. Депутат Олег Нилов («Справедливая Россия») заявил, что кроме экономических мер, должны быть и уголовные меры, в том числе и в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

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Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой сказал, что заявление — это закономерное следствие цепи событий, которые начались с нападения на нашего коллегу Гаврилова и закончились антироссийской истерией. «Кульминацией всех этих обиженных парламентских мосек стало выступление вот этого [журналиста Георгия] Габунии на телеканале “Рустави 2” и оскорбление президента страны и, кстати, нас, граждан России. И оставить эту ситуацию в стороне, сказать что “ну, ладно, у нас какие-то есть с ними отношения, а то никаких не будет, а нам ещё лобио вместе кушать”, нельзя. Вот такая линия и приводит к тому, что мы имеем», — заявил Толстой. По мнению Толстого, граждане России так поступать не могут.

Когда в зоопарке макака кидает в посетителя шкурку от банана, она ведь не становится человеком. А вот когда человек в ответ кидает в макаку шкурку банана, он на короткий миг становится обезьяной. Поэтому нам надо максимально сдержанно, четко и жестко дать понять, что с Россией такой стиль поведения не пройдёт.
Пётр Толстой
вице-спикер Госдумы
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По его словам, Грузии нужно принести извинения за свою риторику: «Потому что только благодаря нашей стране сегодня на карте мира существуют два злобных инвалида — несостоявшееся государство Украина и Грузия».

Представитель правительства в Госдуме заявил, что они рассмотрят заявление, обсудят меры и предложения отправят президенту.

В воскресенье телеведущий грузинского телеканала «Рустави-2» допустил нецензурные оскорбительные высказывания в адрес президента России. Эту выходку резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, МИД и экс-глава внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе.

Елена Мухаметшина

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8 июля© Ньюстюб
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