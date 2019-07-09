13:10 (мск), источник: Ведомости
Госдума призвала Медведева ввести санкции против Грузии
Это будет ответом на «непрекращающиеся антироссийские провокации».
Госдума единогласно приняла заявление о возможных дополнительных экономических мерах в связи с «антироссийскими провокациями» в Грузии. В заявлении говорится, что депутаты категорически осуждают «непрекращающиеся антироссийские провокации» в Грузии, а также что «открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации
В понедельник зампредседатель Госдумы, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что на заседании Совета Госдумы в понедельник будет обсуждаться возможный запрет на импорт в Россию грузинских вин и воды из Грузии, а также запрет на денежные переводы из России в Грузию. Однако в итоге в заявлении конкретные меры не прописаны.
Депутат Леонид Калашников (КПРФ) на пленарном заседании заявил, что, согласно закону об экономических мерах, Госдума могла обратиться к президенту, к Совбезу, а также к правительству. По мнению Калашникова, только такие меры действуют на наших оппонентов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вспомнил ситуацию, которая разразилась после визита российской делегации во главе с депутатом Сергеем Гавриловым в Грузию, где проходила Межпарламенская ассамблея православия. «Депутатов чуть не убили. Там же тысячи людей шли к гостинице, где они жили. Мы бы сейчас их хоронили», — заявил Жириновский. Депутат Олег Нилов («Справедливая Россия») заявил, что кроме экономических мер, должны быть и уголовные меры, в том числе и в отношении
Когда в зоопарке макака кидает в посетителя шкурку от банана, она ведь не становится человеком. А вот когда человек в ответ кидает в макаку шкурку банана, он на короткий миг становится обезьяной. Поэтому нам надо максимально сдержанно, четко и жестко дать понять, что с Россией такой стиль поведения не пройдёт.
По его словам, Грузии нужно принести извинения за свою риторику: «Потому что только благодаря нашей стране сегодня на карте мира существуют два злобных инвалида — несостоявшееся государство Украина и Грузия».
Представитель правительства в Госдуме заявил, что они рассмотрят заявление, обсудят меры и предложения отправят президенту.
В воскресенье телеведущий грузинского телеканала «Рустави-2» допустил нецензурные оскорбительные высказывания в адрес президента России. Эту выходку резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили,
Елена Мухаметшина