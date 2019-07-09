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15:14 (мск), источник: РИА Новости

Госдума упростила правила подтверждения инвалидности

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госдума во вторник на пленарном заседании приняла правительственный закон, освобождающий людей с инвалидностью от необходимости подтверждать ее на бумажном носителе, предусмотрев также возможность регистрации автомобиля с правом на бесплатную парковку на местах для инвалидов вне зависимости от региона РФ через заявление на портале госуслуг.

Источник: РИА Новости

Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон касается более 11 миллионов россиян с ограниченными возможностями. Он также пояснял, что закон позволит людям с инвалидностью в полной мере реализовать право на бесплатную парковку в разных регионах страны.

После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра, а для инвалидов с лета 2020 года отпадёт необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по незнанию.
Вячеслав Володин
председатель Госдумы

Предоставление указанных сведений будет осуществляться ПФР безвозмездно в электронной форме с использованием единых форматов, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также с применением средств криптографической защиты информации.

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Правительство поясняло, что закон обусловлен введением в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов». При этом инвалидам будет дана возможность предоставления в соответствующие органы документов на бумажном носителе при условии отсутствия необходимых сведений в федеральном реестре инвалидов.

Ко второму чтению законопроекта была добавлена норма с требованием о выделении не менее 10% мест, но не менее одного места, для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, она будет распространяться в отношении всех парковок общего пользования. В отношении граждан из числа инвалидов III группы указанная норма будет распространяться в порядке, определяемом правительством РФ. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

Предусматривается, что в целях реализации права на бесплатное использование мест для парковки сведения будут размещаться в федеральном реестре инвалидов на основании заявления инвалида или его законного представителя, которое можно будет подать в ПФР, в том числе через портал госуслуг.

При этом в федеральном реестре инвалидов размещаются сведения в отношении одного транспортного средства, управляемого инвалидом, или одного транспортного средства, перевозящего инвалида.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2020 года. При этом устанавливается переходный период сроком на 6 месяцев, в течение которого инвалиду или его представителю предоставляется возможность подачи заявления для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида или ребенка-инвалида в соответствующем реестре.

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