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15:40 (мск), источник: ТАСС

Путин не считает нужным вводить санкции против Грузии

Президент отметил, что ограничительные меры не стоит вводить из уважения к грузинскому народу.

Источник: AP 2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против этой страны санкции.

Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу. Ну, вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят, ну, в этом смысле добился своего. Ну, отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу. Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого.
Владимир Путин
Президент России

По мнению российского лидера, «ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией, я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения».

По словам президента, антироссийские настроения в стране раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред Грузии.

Кроме того, российский лидер считает, что «много чести» возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его. Такое мнение он высказал, комментируя инициативу российских парламентариев.

Много чести — возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше.
Владимир Путин
президент России
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14:57 (мск)© Ньюстюб
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