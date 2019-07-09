Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Регионы РФ с самыми дорогими услугами ЖКХ В Подмосковье услуги ЖКХ одни из самых дорогих в России.
Фоторепортажи
12Грибной канал: зачем китайцы собирают гриб-паразит
10Столицу США затопило
17:38 (мск), источник: Интерфакс

Госдума не будет отзывать предложение о санкциях против Грузии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU — Госдума не будет отзывать свое обращение к кабмину РФ с предложением ввести экономические меры в связи с антироссийскими провокациями в Грузии, сообщил председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Источник: РИА "Новости"

«Дума не будет отзывать свое обращение, потому что речь шла не только о враждебном отношении к Путину, но речь идёт о враждебных действиях Грузии, официальных лиц этой страны по отношению к России и российским гражданам», — сказал Калашников «Интерфаксу» во вторник.

Он добавил, что «это определенная “черная метка”, прежде всего, руководству Тбилиси о том, что если они должны сделать выводы, тем более, что грузинское общество оценило действия тележурналиста как враждебные и среагировало на это».

Ранее президент России Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые предлагают российские парламентарии. Депутаты призывали запретить поставки из Грузии вина и газированной воды, а также денежные переводы из России в эту страну.

Предложения о санкциях стали звучать после того, как в воскресенье ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния прямом эфире оскорбил президента России и его родителей с использованием нецензурной лексики.

Следите за развитием темы Проблемы в отношениях России и Грузии
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Госдума упростила правила подтверждения инвалидности
Forbes назвал богатейших госслужащих и депутатов России
В Сети начался флешмоб из-за фото перевернутого горошка в меню
«Никому не желаю»: первый день Кокорина и Мамаева в колонии
Путин поддержал конкурс для ученых, подобный «Лидерам России»
Здоровье
Водка страшнее героина Глобальная комиссия по наркополитике призывает к пересмотру классификации наркотических веществ ООН.
Hi-Tech
НАСА обвинили в обмане Конспирологи все видят
Авто
Группа ГАЗ скоро начнёт выпуск преемника ГАЗ-66 Горьковский автозавод оформил сертификационные документы на грузовой внедорожник «Садко-Next», который получил индекс С41А23
Кино
Юлия Пересильд сменила имидж для роли: первые фото со съемок Актриса играет одну из главных ролей в новой экранизации романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река»
Недвижимость
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Эксперты рассказали, почему тарифы на ЖКХ в Подмосковье такие высокие
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Популярные темы на «Детях»
Имеет ли право школа не взять в 10 класс? 533
Поэтический конкурс № 12. "Внеконкурсный разгул". Голосование 391
И канистры нет... Задолбалась 295
Посещения родных в роддоме 200
Леди
70-летняя Пугачева затмила молодую жену Николаева на вечеринке Примадонна проводит летние каникулы с друзьями.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь