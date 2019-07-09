Госдума не будет отзывать предложение о санкциях против Грузии

«Дума не будет отзывать свое обращение, потому что речь шла не только о враждебном отношении к Путину, но речь идёт о враждебных действиях Грузии, официальных лиц этой страны по отношению к России и российским гражданам», — сказал Калашников «Интерфаксу» во вторник.
Он добавил, что «это определенная “черная метка”, прежде всего, руководству Тбилиси о том, что если они должны сделать выводы, тем более, что грузинское общество оценило действия тележурналиста как враждебные и среагировало на это».
Ранее президент России Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые предлагают российские парламентарии. Депутаты призывали запретить поставки из Грузии вина и газированной воды, а также денежные переводы из России в эту страну.
Предложения о санкциях стали звучать после того, как в воскресенье ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния прямом эфире оскорбил президента России и его родителей с использованием нецензурной лексики.