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19:30 (мск), источник: Ведомости

Между США и Британией разгорелся скандал на высшем уровне

Президент США Дональд Трамп усилил критику в адрес британского посла, который, как выяснилось из утечки дипломатической корреспонденции, нелестно высказывался о его администрации. Во вторник Трамп назвал его «чокнутым», «очень тупым» и «напыщенным дураком» и раскритиковал правительство Терезы Мэй за подготовку к Brexit.

Источник: Reuters

Лондону, который продолжает поддерживать посла, назвавшего правительство Трампа «дипломатически неуклюжим» и «неадекватным», пока не удается уладить конфликт.

Скандал начался с того, что британская газета Daily Mail в воскресенье опубликовала выдержки из секретных сообщений посла Великобритании в США Кима Дэррока британскому правительству. В них посол назвал Трампа «ненадежным» и «некомпетентным», а также раскритиковал его экономическую политику и работу его администрации.

Окончание карьеры Трампа может быть «позорным», полагает посол, но отмечает: «Трамп попадал в скандалы практически всю свою жизнь и пережил их. Кажется, что он несокрушим».

Мы не считаем, что администрация [Трампа] станет значительно более нормальной; менее недееспособной; менее непредсказуемой; менее раздираемой [борьбой между различными] фракциями; менее дипломатически неуклюжей и неадекватной.
Ким Дэррок
посол Великобритании в США (цитата из конфиденциального сообщения, по информации Daily Mail)

В понедельник представитель Терезы Мэй выразил сожаление по поводу утечки и заявил, что она не отражает близких отношений между двумя странами. Но при этом Лондон выразил «полную поддержку» Дэрроку и подчеркнул, насколько важно, чтобы послы делились «честными и неприкрашенными оценками политики стран, в которых они работают».

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В ответ на это Трамп заявил, что больше не будет иметь дело с Дэрроком, и раскритиковал попытки Мэй договориться с Брюсселем об условиях Brexit. «Какой бардак создали она и ее представители. Я говорил ей, что нужно делать, но она решила пойти другим путем», — написал он в Twitter.

Мэй обсудила утечку на еженедельном совещании со своим правительством во вторник утром, пишет Financial Times. Но посвятила этой теме только 10 минут и снова заявила о полной поддержке Дэррока. Тот, в свою очередь, должен был сопровождать во вторник министра торговли Великобритании Лиама Фокса, который приехал в Вашингтон обсудить торговые отношения между странами после Brexit. Но пока неясно, пустят ли посла в Белый дом. В понедельник вечером он не был приглашен на ужин с эмиром Катара, на котором присутствовал Трамп.

Во вторник Трамп снова обрушился на Дэррока и Мэй в Twitter:

Мы не в восторге от чокнутого посла, которого Великобритания навязала США, он очень тупой парень. Ему следует обсудить со своей страной и премьером Мэй их неудачные переговоры по Brexit, и не стоит расстраиваться из-за моей критики по этому поводу. Она шла своим дурацким путем — и не смогла ничего добиться. Катастрофа!

«Я не знаю посла, но мне говорили, что он напыщенный дурак», — добавил президент. Хотя это противоречит словам Дэррока, который в своей корреспонденции говорил, что встречался с президентом семь или восемь раз.

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Реакция Трампа представляет проблему не только для Мэй, но и для любого из ее преемников, который будет выбран в июле, отмечает FT. Высокопоставленные члены правящей Консервативной партии считают, что Великобритания не должна поддаваться давлению Трампа. Они хотят, чтобы новый премьер — Борис Джонсон или нынешний министр иностранных дел Джереми Хант — позволил Дэрроку полностью отработать свой срок в Вашингтоне, который истекает в январе 2020 г.

Такую точку зрения разделяет экс-министр иностранных дел Уильям Хаг. «Нельзя менять посла по требованию страны, в которой он работает», — заявил он в эфире BBC.

По мнению бывшего британского посла в США Кристофера Мейера, многое будет зависеть от того, попытается ли Трамп полностью изолировать Дэррека от американских чиновников или скандал постепенно утихнет.

Сам Трамп ранее говорил, что хорошим послом Великобритании в США мог бы стать лидер партии Brexit Найджел Фарадж. Но сторонники Джонсона, фаворита на пост премьера, считают идею отправить Фараджа в Вашингтон «полной чушью», пишет FT.

Алексей Невельский, Михаил Оверченко

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