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21:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский отменил военный парад в День независимости Украины из-за его дороговизны

24 августа в День независимости Украины военный парад не состоится, а деньги, выделенные на его организацию (около $11,5 млн) пойдут на премии украинским военным, сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

Источник: Администрация Президента Украины

«Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Обычно 24 августа на День независимости Украины у нас проходит военный парад — такой помпезный и недешевый. Мне кажется, в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным, и мы приняли решение выделить 300 млн гривен на премии всем нашим военным — это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры, это все военнообязанные, которые выполняют задания в зоне проведения операции объединенных сил», — объяснил свое решение глава государства.

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По словам господина Зеленского, несмотря на отмену военного парада, 24 августа состоится «чествование героев», но пройдет оно в ином формате.

Впервые парад на День независимости провели на Украине в 1994 году. Но традиционным это мероприятие не стало, его проводили не каждый год. Возобновили традицию только после начала военного конфликта в Донбассе.

В прошлом году в параде по случаю Дня независимости Украины приняли участие 4,5 тыс. военных и 250 единиц техники. На событии присутствовали представители Канады, Великобритании, Польши, Германии, Грузии и Молдовы. Всего было 18 иностранных делегаций и 300 военнослужащих других стран. Бюджет мероприятия не разглашался.

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