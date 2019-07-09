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23:08 (мск), источник: РИА Новости

Как в Грузии и России отреагировали на решение Путина не вводить санкции

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прокомментировал решение Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси.

«Конечно же, это решение хорошее и приветствуется. Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно», — заявил глава правительства журналистам.

«Единственно верное решение»

Положительно восприняли позицию российского лидера и в грузинском МИД. Там подчеркнули, что «провокационные заявления», которые вызвали эскалацию и ухудшение ситуации, были «категорически неприемлемыми».

«Решение российского президента, это, безусловно, единственное и верное решение, которое остается лишь приветствовать», — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в интервью телекомпании «Имеди».

Глава ведомства призвал не поддаваться на провокации деструктивных сил, которые нацелены на дестабилизацию страны.

«У Грузии еще осталась перспектива»

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила о своей уверенности в том, что Путин не поддержит санкции против Тбилиси.

Сегодня, когда вся страна с тревогой наблюдала за курсом лари, прогнозы специалистов в средний и долгосрочный период были тяжелыми, после данного решения российского руководства у Грузии осталась перспектива более-менее сохранить экономическую стабильность.
Нино Бурджанадзе
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Бурджанадзе подчеркнула, что применит «все свои возможности» для скорейшего урегулирования кризиса между двумя странами.

«Гуманное решение»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала решение Путина взвешенным и гуманным.

По ее словам, это поможет сохранить «гуманитарный коридор» между двумя странами.

«Главное в этом решении — это то, что не пострадали люди», — приводит сайт омбудсмена слова Москальковой.

«Шанс образумиться»

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что позиция президента дает властям Грузии «шанс образумиться».

«Если они понимают, что отношения с соседом нужно строить на принципах уважения, добрососедства, равенства, невмешательства в суверенные дела других государств, они должны послушать нашего президента Владимира Владимировича Путина», — сказал председатель ГД.

Кризис в отношениях

Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. Недавно в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, что привело к приостановке авиасообщения между странами.

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В воскресенье телеведущий грузинского канала «Рустави-2» Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента и его родителей.

Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, а также все политическое руководство страны.

В Москве произошедшее назвали беспрецедентной по низости выходкой. Госдума предложила ввести ограничительные меры против Грузии.

Комментируя эту инициативу, Путин заявил, что выступает против санкций «из уважения к грузинскому народу».

Он также не поддержал инициативу возбудить уголовное дело против Габунии, экстрадировать его в Россию и судить.

«Много чести — возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше», — сказал российский лидер.

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