23:08 (мск), источник: РИА Новости
Как в Грузии и России отреагировали на решение Путина не вводить санкции
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
«Конечно же, это решение хорошее и приветствуется. Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно», — заявил глава правительства журналистам.
Положительно восприняли позицию российского лидера и в грузинском МИД. Там подчеркнули, что «провокационные заявления», которые вызвали эскалацию и ухудшение ситуации, были «категорически неприемлемыми».
«Решение российского президента, это, безусловно, единственное и верное решение, которое остается лишь приветствовать», — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в интервью телекомпании «Имеди».
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила о своей уверенности в том, что Путин не поддержит санкции против Тбилиси.
Сегодня, когда вся страна с тревогой наблюдала за курсом лари, прогнозы специалистов в средний и долгосрочный период были тяжелыми, после данного решения российского руководства у Грузии осталась перспектива
более-менеесохранить экономическую стабильность.
Бурджанадзе подчеркнула, что применит «все свои возможности» для скорейшего урегулирования кризиса между двумя странами.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала решение Путина взвешенным и гуманным.
По ее словам, это поможет сохранить «гуманитарный коридор» между двумя странами.
«Главное в этом решении — это то, что не пострадали люди», — приводит сайт омбудсмена слова Москальковой.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что позиция президента дает властям Грузии «шанс образумиться».
«Если они понимают, что отношения с соседом нужно строить на принципах уважения, добрососедства, равенства, невмешательства в суверенные дела других государств, они должны послушать нашего президента Владимира Владимировича Путина», — сказал председатель ГД.
Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. Недавно в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, что привело к приостановке авиасообщения между странами.
В воскресенье телеведущий грузинского канала «Рустави-2» Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента и его родителей.
В Москве произошедшее назвали беспрецедентной по низости выходкой. Госдума предложила ввести ограничительные меры против Грузии.
Комментируя эту инициативу, Путин заявил, что выступает против санкций «из уважения к грузинскому народу».
Он также не поддержал инициативу возбудить уголовное дело против Габунии, экстрадировать его в Россию и судить.
«Много чести — возбуждать
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