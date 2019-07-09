ФСБ России завершила расследование дела украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе

Бадамшин уточнил, что моряков обвинили по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса России («Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой»). Им грозит до шести лет лишения свободы.
Теперь, по словам адвоката Николая Полозова, сторона обвинения должна ознакомить украинских моряков и их адвокатов с материалами дела. Он добавил, что на следующей неделе следствие планирует попросить Лефортовский суд Москвы о продлении ареста обвиняемых.
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины с экипажем на борту за нарушение границы. В ФСБ заявили, что буксир «Яны Капу» и бронекатеры «Бердянск» и «Никополь» «опасно маневрировали» в территориальных водах России и игнорировали требования пограничников. По словам украинской стороны, корабли попросили разрешения пройти Керченский пролив, но не получили ответа.
Против моряков завели дело по статье о незаконном пересечении границы и арестовали их. Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву. В мае 2019 года он постановил, что Россия должна освободить моряков и вернуть корабли Украине.
Еще трибунал отказался признать конфликт в Керченском проливе военной операцией, на чем настаивала Москва.
В российском МИДе заявили, что юрисдикция трибунала на это дело не распространяется.
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