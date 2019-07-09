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22:46 (мск), источник: RTVi

ФСБ России завершила расследование дела украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе

Федеральная служба безопасности предъявила обвинения в окончательной редакции 24 украинским морякам, которых арестовали после конфликта в Керченском проливе. Об этом 9 июля сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Бадамшин уточнил, что моряков обвинили по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса России («Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой»). Им грозит до шести лет лишения свободы.

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Теперь, по словам адвоката Николая Полозова, сторона обвинения должна ознакомить украинских моряков и их адвокатов с материалами дела. Он добавил, что на следующей неделе следствие планирует попросить Лефортовский суд Москвы о продлении ареста обвиняемых.

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины с экипажем на борту за нарушение границы. В ФСБ заявили, что буксир «Яны Капу» и бронекатеры «Бердянск» и «Никополь» «опасно маневрировали» в территориальных водах России и игнорировали требования пограничников. По словам украинской стороны, корабли попросили разрешения пройти Керченский пролив, но не получили ответа.

Против моряков завели дело по статье о незаконном пересечении границы и арестовали их. Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву. В мае 2019 года он постановил, что Россия должна освободить моряков и вернуть корабли Украине.

Еще трибунал отказался признать конфликт в Керченском проливе военной операцией, на чем настаивала Москва.

В российском МИДе заявили, что юрисдикция трибунала на это дело не распространяется.

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