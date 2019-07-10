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01:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Апелляционный суд запретил Трампу блокировать пользователей Twitter

Апелляционный суд США признал, что президент Дональд Трамп нарушает первую поправку к конституции, блокируя пользователей в Twitter, выражающих точку зрения, с которой он не согласен. Таким образом, апелляционный суд поддержал прошлогоднее решение нью-йоркского суда.

Источник: AP 2019

В сегодняшнем заявлении апелляционного суда говорится, что господин Трамп «применил противоречащую положениям конституции дискриминацию к выражаемым мнениям, использовав функцию блокировки в Twitter и таким образом ограничив доступ определенных пользователей сервиса к своему публичному аккаунту».

«Этот аккаунт открыт для остальной общественности, однако блокировка применялась к тем, с чьим мнением он был не согласен».

Иск против господина Трампа подали семь заблокированных им пользователей при поддержке правозащитного института при Колумбийском университете. В заявлении говорилось, что американский президент нарушает положения первой поправки к конституции США, которая гарантирует право на свободу слова и выражение протеста.

Евгений Хвостик

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