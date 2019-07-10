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00:32 (мск), источник: ТАСС

Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине и о ставке Киева на Хиллари Клинтон

МОСКВА/КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/ — Российский лидер отметил, что нынешний президент США Дональд Трамп выиграл выборы, потому что лучше понял ожидания избирателей

Источник: AP 2019

Соединенные Штаты не выполнили часть договоренностей, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и занимавшего в то время высший государственный пост США Бараком Обамой. Об этом рассказал сам российский лидер в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для нового фильма «В борьбе за Украину». ТАСС во вторник ознакомился с содержанием этой беседы, которая вошла в представленную 6 июля на кинофестивале в Таормине ленту.

Режиссер напомнил президенту, что во время драматичных событий на «майдане» в Киеве в 2014 году у Путина состоялся телефонный разговор с Обамой. Однако глава российского государства отказался сообщить детали той беседы, сославшись на ее конфиденциальный характер.

Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы [не говорим]«, — сказал глава российского государства. “Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Владимир Путин

«Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться», — добавил он.

Вмешательство в американские выборы: Москва или Киев?

Касаясь отношений между Россией и США, Путин вновь подчеркнул, что Москва не влияла на внутриполитические процессы в этой стране. «Я и тогда не вмешивался, сейчас не хочу вмешиваться и в будущем не собираюсь вмешиваться», — сказал он.

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«И какие бы наши блогеры и не знаю, кто там работает в интернете, как бы ни высказывали свою точку зрения по поводу ситуации в США, это не могло сыграть ключевую решающую роль [на выборах в США]. Это чушь собачья!» — заявил он.

Путин объяснил, что нынешний президент США Дональд Трамп выиграл выборы 2016 года, потому что лучше понял ожидания избирателей. «США — огромная страна, огромный народ, со своими собственными проблемами, со своими представлениями о том, что хорошо, что плохо, с пониманием того, что за предыдущие несколько лет, десять лет, допустим, при огромном росте благосостояния правящего класса и богатых людей для среднего класса ничего не поменялось в лучшую сторону. И именно это обстоятельство поняли те, кто вел предвыборную кампанию господина Трампа, и он сам понял. И он отработал на этой площадке», — считает Путин.

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Президент России согласился с мнением режиссера о том, что прежний президент Украины Петр Порошенко поддерживал противницу Трампа на выборах президента США Хиллари Клинтон. «Здесь секрета нет никакого», — считает он.

Вместе с тем, Путин не склонен считать это вмешательством Киева в дела Вашингтона.
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«Они исходили из того, что госпожа Клинтон победит, и все делали для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность будущим американским властям, пытались создать о себе благоприятное мнение у будущего президента, поэтому они позволяли себе нелицеприятные выражения в отношении Трампа и всячески поддерживали демократов», — сказал он.

Россия и Украина вернутся к партнерству

Говоря о перспективах развития российско-украинских отношений, Путин отметил, что сейчас они «непростые». По его словам, это было спровоцировано госпереворотом в Киеве в 2014 году. «И вторая часть — это пропаганда действующих властей Украины, которые выставляют Россию виновницей всех последовавших за этим трагических событий», — добавил Путин.

Вместе с тем, российский лидер выразил убеждение в том, что две страны неизбежно вернутся к союзническим отношениям.

Сближение неизбежно. Во всяком случае неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал более, чем дружеских союзнических отношений.
Владимир Путин

Путин отметил, что часть украинцев считает, что они должны бороться за свою идентичность.

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«У нас в России никто против этого ничего не имеет. И я тоже. Но просто мы, имея в виду, что у нас много общего, можем использовать это как конкурентное преимущество при определенных интеграционных процессах», — пояснил президент РФ. «Сегодняшние власти [Украины] этого определенно не хотят, но я думаю, что здравый смысл восторжествует», — добавил он.

Новая лента

Фильм «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine) был показан 6 июля на кинофестивале в Таормине, российская премьера состоится на телеканале «Россия-1» 19 июля. Его сняли Оливер Стоун, который выступил исполнительным продюсером и интервьюером, а также Игорь Лопатенок, который и срежиссировал ленту.

В ней рассказывается о событиях на Украине после событий на Майдане в Киеве в феврале 2014 года, которые привели к отстранению от власти президента Виктора Януковича.

Главными спикерами в фильме стали президент России Владимир Путин и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

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