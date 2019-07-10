03:40 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Поздно бить «Боржоми»
Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями.
Президент России Владимир Путин 9 июля не поддержал идею введения экономических санкций против Грузии. На жестких мерах в ответ на «антироссийские провокации» настаивала Госдума, возмутившаяся нецензурной бранью ведущего грузинского телеканала «Рустави-2» в адрес российского лидера. Хотя депутаты позицию менять не намерены, в МИД России «Ъ» сказали, что Москву удовлетворила реакция на инцидент официального Тбилиси. При сохранении положительной динамики в ведомстве допускают возобновление отмененного прямого авиасообщения и даже возвращение к теме отмены визового режима с Грузией.
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Санкции могли коснуться поставок в Россию минеральной воды «Боржоми» и грузинского вина. Кроме того, шла речь о запрете денежных переводов из РФ. Как сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, можно пожертвовать грузинским вином ради уважительного отношения к России. По его словам, такая позиция «не только оправданна, она носит профилактический характер». «Есть огромное количество других возможностей для того, чтобы поставить на место тех, кто зарвался и не понимает, что так нельзя», — заявил спикер.
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Но запущенный Думой санкционный механизм остановил президент РФ Владимир Путин, от которого зависело, давать ли дальнейший ход предложениям депутатов. Отношения с Грузией и скандал с ведущим «Рустави-2» он по просьбе журналистов прокомментировал в Екатеринбурге, где участвовал во II Глобальном саммите по производству и индустриализации.
«Эти антирусские, антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу», — отметил президент, призвав «не реагировать на внешние проявления
Отдельно господин Путин высказался о санкциях:
Я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу. Потому что один вышел,
что-толяпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего. Но есть ведь люди, которые в Грузии протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения.
Хотя Вячеслав Володин заявил, что позиция Госдумы в отношении Грузии после заявления Владимира Путина не изменилась, вероятность введения антигрузинских санкций теперь близка к нулю.
«Окончательное решение по санкциям предстояло принимать президенту. А как он подпишет указ о санкциях, против которых высказался?» — отметил собеседник «Ъ» в Белом доме.
В Тбилиси приветствовали заявление господина Путина о нежелательности санкций. «Решение президента России однозначно является единственным и правильным. Это решение можно лишь приветствовать», — сказал глава грузинского МИДа Давид Залкалиани (цитата по ТАСС).
Собеседник «Ъ» в МИД РФ, согласившийся говорить на условиях анонимности, похвалил грузинские власти за реакцию на «провокацию “Рустави-2”».
«Известно, кому подконтролен этот телеканал. Это была провокация Саакашвили (экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.— “Ъ”) и близких к нему сил. Она была направлена на подрыв
Напомним, президент Саломе Зурабишвили, не так давно называвшая Россию «врагом и оккупантом», осудила высказывания ведущего «Рустави-2».
Он позволил себе то, что неприемлемо для Грузии. Это наносит вред интересам Грузии.
В том же ключе высказался грузинский МИД: «Строго осуждаем высказывания, использованные телекомпанией “Рустави- 2”, у которых нет ничего общего со свободой слова и которые представляют собой провокацию чистой воды, которая направлена на осложнение и так непростой ситуации в
Пока Дума голосовала за принятие санкций, госпожа Зурабишвили призвала власти РФ не поддаваться на провокации радикалов: «Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию радикальной силы, которую она сама охарактеризовала так, и тем самым поспособствует их деструктивным целям».
После прозвучавших из Тбилиси заявлений и высказанной Владимиром Путиным позиции по санкциям в Москве не исключают возможность пересмотра решения о запрете прямого авиасообщения между двумя странами (вступил в силу 8 июля). «Должна быть последовательность шагов. Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении», — сказал собеседник «Ъ» в МИД РФ. После всего этого, отметил он, можно начинать думать и о возвращении к идее отмены визового режима для грузинских граждан.
О том, что у Москвы были планы отменить визы, спикер Володин говорил в июне — после скандала, который разразился
Заседание состоялось 20 июня в грузинском парламенте, а председательствовавший на нем депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера. Это спровоцировало протесты с антироссийскими лозунгами, которые не утихают в Тбилиси по сей день.
Источники «Ъ» говорят, что оставалось лишь подписать соответствующий указ. «Все было на тарелочке. Ждали позитивного момента, чтобы отменить визы», — говорит информированный собеседник «Ъ». Довести дело до конца, по его словам, помешал скандал вокруг МАП. Собеседник «Ъ» полагает, что, если в будущем ситуация нормализуется, «все можно будет развернуть назад».
До последних событий, начавшихся после скандала вокруг Межпарламентской ассамблеи православия,
Потепление началось после того, как в 2012 году партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» перестала быть правящей, а сам он в 2013 году покинул не только пост президента страны, но и Грузию. Новая власть в лице партии «Грузинская мечта» олигарха Бидзины Иванишвили, несмотря на декларирование ею проевропейских и евроатлантических устремлений, оказалась вполне комфортным партнером для Москвы. Грузия перестала быть для Кремля постоянным раздражителем во внешней политике, а в торговле Россия стала вторым партнером соседней страны после Турции.
«Я был удивлен реакцией Москвы, которая последовала после истории с депутатом Гавриловым.
Владимир Соловьев