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06:32 (мск), источник: РИА Новости

В Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины, в 2019 году российская сторона направила 20 запросов о выдаче граждан, получив пять удовлетворительных ответов, заявил РИА Новости официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.

Источник: РИА Новости

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации на постоянной основе осуществляется взаимодействие с Генеральной прокуратурой Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам», — ответил он на запрос РИА Новости.

По его словам, в 2019 году в Генпрокуратуру Украины направлено 20 запросов о выдаче лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, удовлетворены пять запросов, отказано в удовлетворении трех.

Генеральной прокуратурой РФ рассмотрено 32 запроса Генеральной прокуратуры Украины о выдаче, принято 11 решений о выдаче, по четырем в выдаче отказано, принято два решения об отсрочке.
Александр Куренной
официальный представитель ГП РФ

Он отметил, что за шесть месяцев 2019 года в Генпрокуратуру Украины направлено 82 запроса о правовой помощи по уголовным делам, находящимся в производстве российских следственных органов.

«Исполнено украинской стороной 74 запроса о правовой помощи, отказано в исполнении 16 запросов (с учетом направленных ранее)», — заключил Куренной.

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