В Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации на постоянной основе осуществляется взаимодействие с Генеральной прокуратурой Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам», — ответил он на запрос РИА Новости.
По его словам, в 2019 году в Генпрокуратуру Украины направлено 20 запросов о выдаче лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, удовлетворены пять запросов, отказано в удовлетворении трех.
Генеральной прокуратурой РФ рассмотрено 32 запроса Генеральной прокуратуры Украины о выдаче, принято 11 решений о выдаче, по четырем в выдаче отказано, принято два решения об отсрочке.
Александр Куреннойофициальный представитель ГП РФ
Он отметил, что за шесть месяцев 2019 года в Генпрокуратуру Украины направлено 82 запроса о правовой помощи по уголовным делам, находящимся в производстве российских следственных органов.
«Исполнено украинской стороной 74 запроса о правовой помощи, отказано в исполнении 16 запросов (с учетом направленных ранее)», — заключил Куренной.