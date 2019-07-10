Кремль допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией

Нельзя исключать возобновление полетов. И, конечно же, мы надеемся, что рано или поздно это произойдет. Но сейчас пока, безусловно, с учетом такой сильной поляризации, причем с экстремистскими оттенками, поляризации грузинского общества и антироссийскими, русофобскими проявлениями существует объективная опасность нахождения в Грузии большого количества российских туристов.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»).
В конце июня возле здания грузинского парламента в Тбилиси начались митинги, которые закончились столкновениями с полицией и задержаниями протестующих. Поводом стало то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Межпарламентской ассамблеи православия. Президент Владимир Путин в ответ на беспорядки в грузинской столице запретил прямые перелеты между Россией и Грузией. Запрет вступил в силу 8 июля.
Однако конфликт между странами позже был подогрет выступлением ведущего грузинского канала «Рустави 2» Георгия Габунии, который допустил нецензурные оскорбления в адрес Путина. Эту выходку резко осудили грузинские власти, а Кремль назвал выходку ведущего «большим позором для грузин».
Госдума 9 июля единогласно приняла заявление в адрес правительства, в котором призвала рассмотреть возможность введения экономических санкций против Грузии. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин говорил, что речь идет о запрете на импорт вин и воды из Грузии, денежные переводы, а также на поездки россиян в эту страну. В свою очередь Путин выступил против введения таких мер «из уважения к грузинскому народу». По мнению президента, поведение телеведущего стало производным от политики людей, которые «раздувают антироссийские настроения» в Грузии. На вопрос об отношении к предложению возбудить уголовное дело против грузинского телеведущего Путин ответил: «Много чести. Пусть он там вещает дальше».
За несколько минут до выступления Путина к российским властям обратилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она призвала не поддаваться «на провокации радикальных сил» в Грузии, чтобы не способствовать достижению их целей.