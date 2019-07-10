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14:17 (мск), источник: РИА Новости

Посол Британии в США ушел в отставку после скандала с утечкой переписки

ЛОНДОН, 10 июл — РИА Новости. Посол Великобритании в США сэр Ким Дэррок уходит в отставку из-за скандала вокруг утечки его телеграмм с критикой администрации США.

Источник: AP 2019

«С момента утечки официальных документов из посольства было много различных домыслов касательно моего поста и длительности моего пребывания на должности посла. Я хочу положить конец этим спекуляциям. Нынешняя ситуация делает для меня невозможным продолжать выполнять мою работу как я бы хотел», — говорится в письме посла постоянному заместителю министра иностранных дел сэру Саймону Макдоналду.

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Текст письма был распространен МИД Великобритании.

Телеканал CNN ранее сообщил, что посол Великобритании в США в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл американского президента Дональда Трампа «неумелым» и «некомпетентным». По данным телеканала, британский посол использовал секретные дипломатические телеграммы и информационные записки для того, чтобы сообщить правительству Великобритании, что карьера американского лидера «может закончиться позорно».

Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл «ножевыми боями», а администрацию США оценил как «не функционирующую должным образом». Пресс-служба Белого дома позже распространила слова Трампа, который заявил, что британский посол плохо служил Королевству.

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