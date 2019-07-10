14:17 (мск), источник: РИА Новости
Посол Британии в США ушел в отставку после скандала с утечкой переписки
ЛОНДОН, 10 июл — РИА Новости. Посол Великобритании в США сэр Ким Дэррок уходит в отставку
«С момента утечки официальных документов из посольства было много различных домыслов касательно моего поста и длительности моего пребывания на должности посла. Я хочу положить конец этим спекуляциям. Нынешняя ситуация делает для меня невозможным продолжать выполнять мою работу как я бы хотел», — говорится в письме посла постоянному заместителю министра иностранных дел сэру Саймону Макдоналду.
Текст письма был распространен МИД Великобритании.
Телеканал CNN ранее сообщил, что посол Великобритании в США в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл американского президента Дональда Трампа «неумелым» и «некомпетентным». По данным телеканала, британский посол использовал секретные дипломатические телеграммы и информационные записки для того, чтобы сообщить правительству Великобритании, что карьера американского лидера «может закончиться позорно».
Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл «ножевыми боями», а администрацию США оценил как «не функционирующую должным образом».