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19:49 (мск), источник: РИА Новости

Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Генеральный директор телеканала «Рустави 2» Николоз Гварамия в резкой форме прокомментировал позицию Владимира Путина, не поддержавшего инициативу введения санкций против Тбилиси, и реакцию на это местных политиков. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Источник: OSCE Parliamentary Assembly

«Плевать я хотел и на “Боржоми”, и на вино. Что, значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию “Боржоми”, вино и “Набеглави”? Ссать я хотел на все три, плевать мне. Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект?» — сказал Гварамия в передаче «Акценты».

Он также призвал грузинских производителей экспортировать товары не в Россию, а на Украину и пожаловался, что каналу «запретили свободно выражать мысли».

Ранее ведущий «Рустави 2» Георгий Габуния нецензурно высказался в эфире в адрес российского президента. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили это и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.

Президент и премьер, а также МИД республики расценили выходку журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

Во вторник Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность введения экономических ограничений в отношении Грузии из-за «непрекращающихся антироссийских провокаций».

Позднее Владимир Путин заявил, что не поддерживает эту идею «из уважения к грузинскому народу».

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