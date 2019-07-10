Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Атомный реактор на морском днеКак выглядит затонувшая подлодка «Комсомолец» (фото, видео)
Фоторепортажи
20В США отметили День независимости
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
17:48 (мск), источник: Интерфакс

Вице-премьер Италии заявил, что не получал от России ни денег, ни водки

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил в среду, что никогда не получал какую бы то ни было финансовую помощь от России.

Источник: Reuters

«Я уже говорил это в прошлом, но будут повторять сегодня, завтра и послезавтра: я никогда не получал финансирования от России: ни рубля, ни доллара, ни евро и даже — ни одного литра водки», — говорится в заявлении Сальвини, которое приводит газета La Repubblica.

Это заявление он сделал после публикации на новостном портале Buzzfeed материала, в котором говорится, что один из соратников политика в 2018 году якобы проводил секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию. Портал получил аудиозаписи со встречи в Москве, на которой обсуждался этот вопрос.

Новость
Националисты покоряют Европу: каким будет ЕС после выборов

Предполагается, что де-факто прибыль предназначалась для партии Сальвини «Лига». При этом Buzzfeed признает, что неясно, было ли в итоге заключено соглашение и получила ли «Лига» какие-либо средства.

В феврале 2019 года материал на эту же тему опубликовал итальянский журнал «Эспрессо». В нем также не сообщалось, смогли ли стороны заключить сделку.

Издание Buzzfeed утверждает, что шесть человек — три гражданина Италии и три гражданина РФ — встретились в феврале 2018 года в Москве в гостинице «Метрополь». Встреча, сообщает издание, продлилась один час 15 минут. В ходе переговоров мужчины, в числе которых был видный соратник Сальвини — Джанлука Савоини, обсуждали «условия сделки по тайной передаче десятков миллионов долларов, полученных от российской нефти, партии “Лига” Сальвини», утверждает Buzzfeed.

Издание не смогло выяснить имена россиян, якобы присутствовавших на встрече, однако авторы статьи утверждают, что «на записях есть четкие указания на то, что высокопоставленные официальные лица в Москве были в курсе переговоров».

Переговоры, по данным издания, затрагивали тему продажи топлива итальянской компании Eni с дисконтом, который, по подсчетам издания, составил бы $65 млн. Именно эти средства, отмечает издание, «были бы секретно переправлены итальянской партии через посредников». Продавать 3 млн метрических тонн топлива, утверждает Buzzfeed, должна была «крупная русская нефтяная компания».

Сам Сальвини, по утверждению издания, на встрече не присутствовал, но в то время находился с визитом в Москве.

МИД Грузии обвинил Путина в субъективности оценок фактов истории
Меркель в третий раз за месяц стало плохо на публике
Мужа сбежавшей с миллионами кассирши задержали
Саудовская принцесса и парижский сантехник «встретились в суде»
Тысячи жертв: самое секретное землетрясение в СССР
Пассажир самолета снял жуткое видео из иллюминатора
Таксист стал звездой оперы благодаря пению за рулем (видео)
Здоровье
В известной московской клинике погибла пациентка СК и Росздравнадзор проверят ГК «Медси» после смерти пациентки.
Hi-Tech
Американский «катер будущего» засекли на испытаниях Даже стелс-технологии не помогли
Авто
Внешность Mitsubishi Pajero Sport сделали «двухэтажной» Таиландское подразделение марки Mitsubishi опубликовало видео, которое раскрывает дизайн обновлённого внедорожника
Кино
62-летний Юрий Стоянов похудел на 22 кг ради своего нового шоу Проект «100янов» продолжит традиции «Городка»
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Дети
Все в сборе: Вера Брежнева показала забавное семейное видео Родные певицы провели фотосесиию в саду
Леди
Неожиданные пластические операции звезд Увеличение груди, ягодиц, пластика носа и ушей – этим уже никого не удивишь. А что насчет звезд, попробовавших экзотику?
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь