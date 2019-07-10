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17:49 (мск), источник: Коммерсантъ

ВМФ России отрицает, что «Сметливый» зашел в закрытую зону учений НАТО в Черном море

Черноморский флот ВМФ России заявил, что российский корабль «Сметливый» не заходил в закрытую зону проведения военных учений НАТО Sea Breeze 2019 в Черном море, сообщают информагентства. Ранее о заходе российского сторожевого корабля в закрытую акваторию сообщили Военно-морские силы Украины.

Источник: Александр Скифский / Коммерсантъ

«Несмотря на сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений Sea Breeze 2019, корабль Черноморского флота РФ “Сметливый” около 8:00 по московскому времени 10 июля 2019 года зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции», — говорится в сообщении ВМС Украины. Как заявили в украинском ведомстве, на запрос от фрегата «Гетман Сагайдачный» российский корабль «сделал вид, что у него проблемы со связью».

В пресс-службе Черноморского флота ВМФ России заявили, что сообщение украинской стороны не соответствует действительности. Там отметили, что «Сметливый» контролирует действия кораблей НАТО в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации с угрозой гражданскому судоходству и «действует в строгом соответствии с нормами международного права» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщила, что российские военные начали плановые тактические учения в акватории Черного моря, в ходе которых экипажи кораблей отрабатывали алгоритм ведения морского боя отрядом кораблей с надводными кораблями условного противника.

Одновременно с российскими учениями в Черном море проходят военно-морские учения НАТО Sea Breeze. Они продлятся до 12 июля в северо-западной части Черного моря в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины.

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