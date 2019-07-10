Зеленский поручил проложить в Чернобыле новые туристические маршруты

В среду президент подписал указ «О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы». По информации пресс-службы офиса главы государства, «документ предусматривает, в частности, разработку и принятие стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта».
«Согласно указу, будут проложены новые туристические маршруты, в том числе водным путем, построены новые КПП, а имеющиеся восстановят и модернизируют», — пояснили суть указа Зеленского в его офисе. Кроме того, документ предполагает отмену «необоснованных ограничений и запретов», например, относительно проведения видеосъемок. В зоне отчуждения обещают улучшить качество мобильной связи, а также предоставить возможность проводить там учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО.
В то же время вход в зону отчуждения не будет полностью свободным. «Указ обязывает чиновников и правоохранительные органы согласовывать посещения Чернобыльской зоны в течение трех календарных дней через электронный кабинет, а имеющиеся электронные билеты будут синхронизированы. В случае существования оснований для отказа в визите человек будет узнавать об этом накануне, а не на КПП», — пояснили нововведения в пресс-службе.
Зеленский считает, что подписанный указ «станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины».