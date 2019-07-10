Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Сотрудница зоопарка спаслась от белого медведя при помощи веника В Сети появилось видео, как сотрудница Московского зоопарка остановила белого медведя веником
Фоторепортажи
20В США отметили День независимости
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
17:45 (мск), источник: ТАСС

Зеленский поручил проложить в Чернобыле новые туристические маршруты

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский начал развитие туризма в стране с зоны отчуждения. Соответствующий указ главы государства касается увеличения туристических маршрутов в Чернобыле и облегчения доступа в зону.

34
фотографии
34
фотографии
34
фотографии

В среду президент подписал указ «О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы». По информации пресс-службы офиса главы государства, «документ предусматривает, в частности, разработку и принятие стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта».

Новость
Cценарист «Чернобыля» удивлен реакцией России и Украины на шоу

«Согласно указу, будут проложены новые туристические маршруты, в том числе водным путем, построены новые КПП, а имеющиеся восстановят и модернизируют», — пояснили суть указа Зеленского в его офисе. Кроме того, документ предполагает отмену «необоснованных ограничений и запретов», например, относительно проведения видеосъемок. В зоне отчуждения обещают улучшить качество мобильной связи, а также предоставить возможность проводить там учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО.

В то же время вход в зону отчуждения не будет полностью свободным. «Указ обязывает чиновников и правоохранительные органы согласовывать посещения Чернобыльской зоны в течение трех календарных дней через электронный кабинет, а имеющиеся электронные билеты будут синхронизированы. В случае существования оснований для отказа в визите человек будет узнавать об этом накануне, а не на КПП», — пояснили нововведения в пресс-службе.

Зеленский считает, что подписанный указ «станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины».

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Читайте также
 Горбачев лично вычеркнул его из наградного списка, а Звезду Героя дал уже Ельцин
"Таких вертолетов в принципе нигде нет. Когда его выкатываем, собирается весь авиасалон смотреть"
МИД Грузии обвинил Путина в субъективности оценок фактов истории
Меркель в третий раз за месяц стало плохо на публике
Мужа сбежавшей с миллионами кассирши задержали
Саудовская принцесса и парижский сантехник «встретились в суде»
Тысячи жертв: самое секретное землетрясение в СССР
Пассажир самолета снял жуткое видео из иллюминатора
Таксист стал звездой оперы благодаря пению за рулем (видео)
Здоровье
В известной московской клинике погибла пациентка СК и Росздравнадзор проверят ГК «Медси» после смерти пациентки.
Hi-Tech
Американский «катер будущего» засекли на испытаниях Даже стелс-технологии не помогли
Авто
Внешность Mitsubishi Pajero Sport сделали «двухэтажной» Таиландское подразделение марки Mitsubishi опубликовало видео, которое раскрывает дизайн обновлённого внедорожника
Кино
62-летний Юрий Стоянов похудел на 22 кг ради своего нового шоу Проект «100янов» продолжит традиции «Городка»
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Дети
Все в сборе: Вера Брежнева показала забавное семейное видео Родные певицы провели фотосесиию в саду
Леди
Неожиданные пластические операции звезд Увеличение груди, ягодиц, пластика носа и ушей – этим уже никого не удивишь. А что насчет звезд, попробовавших экзотику?
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь