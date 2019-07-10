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20:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что существуют два способа разрешить газовый спор с Украиной после того, как срок действия нынешнего газового контракта истечет в конце 2019 года. Об этом он сообщил в ходе встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и другими членами политического объединения, пишет издание РБК.

Источник: Reuters
Первый способ, по его словам, — сохранить нынешние условия контракта, второй способ — создать консорциум, о чем неоднократно говорилось ранее, отметил глава российского правительства.
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Зависимость стран Европы от российского газа

Медведев также назвал абсурдной и дурацкой ситуацию на Украине, когда потребители газа на территории «не очень богатого государства» платят на 25 процентов больше, чем могли бы. Российский премьер добавил, что к обсуждению газовых вопросов между Россией и Украиной можно вернуться после выборов в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, и формирования нового правительства.

Идея создания консорциума по управлению газотранспортной системой Украины с участием России возникла давно. Изначально предполагалось, что в нем будет три стороны — помимо России и Украины еще и ЕС. Однако Москва отказалась от этого плана в 2013 году — после того, как в Киеве приняли решение подписать соглашение об ассоциации с ЕС.

В марте 2019 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что российская компания всегда поддерживала идею и готова создать двусторонний консорциум с Украиной, если та выступит с этой инициативой.

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