Зеленский поручил жестко реагировать на «провокации» в Донбассе

«Расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям неизменная», — заявил Зеленский.
Глава государства поручил мгновенно и жестко реагировать на любые попытки вооруженных провокаций против украинских военнослужащих, говорится в сообщении.
Ранее силовики заявили, что в районе подконтрольного Киеву поселка Гранитное в Донбассе обстреляли автомобиль. В Народной милиции ДНР опровергли эти сообщения. Позднее украинские СМИ сообщили, что под атаку якобы попала автоколонна, в составе которой была машина главы подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко. Он не пострадал.
Во время предвыборной кампании Зеленский обещал остановить войну в Донбассе, однако с приходом к власти он кардинально изменил свою риторику и стал призывать к «жестким ответам на провокации». Добиваться прекращении огня новый президент намерен только на дипломатическом уровне. Конкретных шагов по урегулированию конфликта с момента инаугурации до сих пор не сделано.
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