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08:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV.

Источник: AP 2019

Потураев предложил называть русский язык российским. Он считает, что в России и на Украине — разные диалекты русского языка, поэтому для них нужно использовать разные названия. «Мы вообще его [язык] должны переименовать. Например, сказать, что у нас [на Украине] русский язык, а там [в России] — российский», — сказал политик.

Также Потураев заявил, что на украинских картах Россию нужно называть Московией. «Они же хотят вернуться к истокам? Давайте мы им поможем <…> вернем россиянам разнообразие историческое», — отметил он. Также советник Зеленского добавил, что фактически Россия является «временно неподконтрольной Китайской народной республике территорией».

Осенью 2018 года Конституционная комиссия Украины подготовила несколько вариантов нового названия Крыма. Комиссия предлагала переименовать полуостров в Крымскую или Крымско-татарскую автономию. Сейчас регион фигурирует в Конституции Украины под названием Автономная республика Крым.

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