Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Регионы РФ с самыми дорогими услугами ЖКХ В Подмосковье услуги ЖКХ одни из самых дорогих в России.
Фоторепортажи
20В США отметили День независимости
16Сибирский разлив: в Иркутской области затоплены тысячи домов
08:09 (мск), источник: РИА Новости

Главу подтопленного района в Иркутской области исключили из «Единой России»

ИРКУТСК, 11 июл — РИА Новости. Президиум регионального политсовета «Единой России» в Иркутской области исключил из партии главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова за дискредитацию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального отделения ЕР.

Источник: РИА "Новости"

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился в СК с просьбой провести расследование в отношении Худоногова. Этому предшествовало появление в соцсетях информации, что глава района использовал коммунальную спецтехнику для расчистки собственного участка в зоне подтопления. Председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка Виталий Мутко потребовал отстранить главу муниципалитета от исполнения обязанностей.

«Президиум регионального политсовета принял решение об исключении Худоногова из партии за дискредитацию. После проведенного на месте расследования информация, распространенная в соцсетях, подтвердилась», — сказал собеседник агентства.

С 25 июня наводнение затронуло 110 населенных пунктов Иркутской области. Пострадали более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 34 тысяч человек. По последним данным, в результате наводнения погибли 25 человек.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Читайте также
Следите за развитием темы Паводки в Иркутской области
 Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
США сообщили о попытке Ирана остановить британский танкер
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Арестован подполковник ФСБ, фиктивно числившийся преподавателем
Анна Курникова объяснила, почему не вышла замуж за Иглесиаса
Пассажир самолета снял жуткое видео из иллюминатора
Рубль резко подорожал на фоне заявлений главы ФРС США
Грузины оценили антироссийский выпад главы «Рустави 2»
Здоровье
В известной московской клинике погибла пациентка СК и Росздравнадзор проверят ГК «Медси» после смерти пациентки.
Hi-Tech
Американский «катер будущего» засекли на испытаниях Даже стелс-технологии не помогли
Авто
В ГИБДД придумали новый способ ловли нарушителей В России дорожные инспекторы все активнее начинают использовать различные летательные аппараты для контроля за ситуацией на дорогах
Кино
62-летний Юрий Стоянов похудел на 22 кг ради своего нового шоу Проект «100янов» продолжит традиции «Городка»
Недвижимость
Как построить быт и не развестись в первый же месяц: пять советов молодоженам
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Дети
Отпуск с бабушкой: за и против Перечислим самые очевидные плюсы и минусы совместного отдыха
Леди
«Лицо уже не стоит»: в сети обсуждают новое фото Пугачевой Звезда вызвала бурные обсуждения в сети.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь