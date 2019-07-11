Главу подтопленного района в Иркутской области исключили из «Единой России»

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился в СК с просьбой провести расследование в отношении Худоногова. Этому предшествовало появление в соцсетях информации, что глава района использовал коммунальную спецтехнику для расчистки собственного участка в зоне подтопления. Председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка Виталий Мутко потребовал отстранить главу муниципалитета от исполнения обязанностей.
«Президиум регионального политсовета принял решение об исключении Худоногова из партии за дискредитацию. После проведенного на месте расследования информация, распространенная в соцсетях, подтвердилась», — сказал собеседник агентства.
С 25 июня наводнение затронуло 110 населенных пунктов Иркутской области. Пострадали более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 34 тысяч человек. По последним данным, в результате наводнения погибли 25 человек.