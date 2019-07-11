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15:22 (мск), источник: РИА Новости

Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием»

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.

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«Распад СССР не был самой крупной геополитической катастрофой века. Сегодня, находясь в Грузии, я хочу сказать четко и ясно: распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей центральной и восточной Европы. А также для русских», — написал Туск в своим официальном Twitter-аккаунте.

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В 2005 году в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин охарактеризовал распад СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века. В 2017 году в интервью режиссеру Оливеру Стоуну Путин пояснил, что «после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, и это реально одна из крупнейших катастроф XX века». По его словам, «в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война», «была полностью разрушена система социальной защиты, полностью были остановлены целые отрасли экономики, фактически разрушена система здравоохранения, в плачевном состоянии оказалась армия, и миллионы людей оказались за чертой бедности».

Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. «За» тогда высказались 76,4% принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект договора «О Союзе суверенных республик», подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19—21 августа 1991 года, вошедшего в историю как Августовский путч.

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