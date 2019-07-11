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15:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды

Все высшее руководство Украины, находившееся у власти с 2014 года, включая бывшего главу государства Петра Порошенко, необходимо подвергнуть люстрации. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении в Facebook.

Источник: РИА "Новости"
Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию — мы предлагаем ее усилить.
Владимир Зеленский
президент Украины

По словам Зеленского, у него «не хватает цензурных слов» после общения с чиновниками разных уровней. «Они все одной масти. Им всем фиолетово!», — заявил президент и напомнил о многочисленных случаях прогулов, коррупции, о том, как чиновники грозятся «дать по морде» недовольным гражданам и просто их оскорбляют.

Глава государства отметил, что таких чиновников можно было бы «обменять на наших пленных» или «одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую», намекая на недавний скандал с приобретением некачественной продукции в Минобороны.

Думаю, наименьшее, что можно сделать сейчас, — навсегда лишить их всех возможности управлять государством.
Владимир Зеленский
президент  Украины

Согласно поправкам в закон «Об очищении власти», разработанным командой Зеленского, под люстрацию смогут попасть президент Украины, а также все члены правительства и Верховной Рады, включая спикера, главы Генпрокуратуры, Службы безопасности, Совета национальной безопасности и обороны, фискальной и таможенной службы, антимонопольского комитета и высшее руководство оборонных предприятий, которые занимали свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.

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