Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды

Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию — мы предлагаем ее усилить.
Владимир Зеленскийпрезидент Украины
По словам Зеленского, у него «не хватает цензурных слов» после общения с чиновниками разных уровней. «Они все одной масти. Им всем фиолетово!», — заявил президент и напомнил о многочисленных случаях прогулов, коррупции, о том, как чиновники грозятся «дать по морде» недовольным гражданам и просто их оскорбляют.
Глава государства отметил, что таких чиновников можно было бы «обменять на наших пленных» или «одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую», намекая на недавний скандал с приобретением некачественной продукции в Минобороны.
Думаю, наименьшее, что можно сделать сейчас, — навсегда лишить их всех возможности управлять государством.
Владимир Зеленскийпрезидент Украины
Согласно поправкам в закон «Об очищении власти», разработанным командой Зеленского, под люстрацию смогут попасть президент Украины, а также все члены правительства и Верховной Рады, включая спикера, главы Генпрокуратуры, Службы безопасности, Совета национальной безопасности и обороны, фискальной и таможенной службы, антимонопольского комитета и высшее руководство оборонных предприятий, которые занимали свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.