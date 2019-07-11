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15:35 (мск), источник: Интерфакс

Меркель сидя прослушала гимны после недавних приступов дрожи

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьером Дании Метте Фредериксен сидя прослушала гимны ФРГ и Дании. Об этом сообщает в четверг немецкая газета Der Tagesspiegel. Премьер Дании сидела рядом с Меркель.

Источник: Reuters

Издание предполагает, что решение прослушать гимны не вставая с места было связано с тем, чтобы скрыть возможные новые приступы дрожи.

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10 июля во время встречи с премьером Финляндии Антти Ринне с канцлером ФРГ случился третий за последние несколько недель приступ. На видеозаписи мероприятия видно, как Меркель в голубом пиджаке стоит рядом с Ринне, затем внезапно ее начинает трясти.

В июне канцлер дважды почувствовала себя плохо во время официальных мероприятий. Ее охватила крупная дрожь на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже это повторилось во время речи канцлера по поводу вступления в должность министра юстиции ФРГ.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц заверила, что у канцлера все в порядке со здоровьем.

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