Меркель сидя прослушала гимны после недавних приступов дрожи

Издание предполагает, что решение прослушать гимны не вставая с места было связано с тем, чтобы скрыть возможные новые приступы дрожи.
10 июля во время встречи с премьером Финляндии Антти Ринне с канцлером ФРГ случился третий за последние несколько недель приступ. На видеозаписи мероприятия видно, как Меркель в голубом пиджаке стоит рядом с Ринне, затем внезапно ее начинает трясти.
В июне канцлер дважды почувствовала себя плохо во время официальных мероприятий. Ее охватила крупная дрожь на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже это повторилось во время речи канцлера по поводу вступления в должность министра юстиции ФРГ.
Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц заверила, что у канцлера все в порядке со здоровьем.