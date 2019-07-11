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16:47 (мск), источник: Интерфакс

Суд ЕС отменил санкции против Януковича

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — Суд Европейского Союза в четверг частично отменил санкции ЕС против бывшего президента Украины Виктора Януковича, его сына и некоторых соратников.

Источник: Reuters

Суд принял это решение, рассмотрев жалобы самого Януковича, его сына Александра, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, экс-премьера Сергея Арбузова, бывшего генепрокурора Виктора Пшонки с сыном и экс-главы администрации президента Андрея Клюева.

Все они впервые попали в черный список ЕС, который предполагает замораживание счетов, в 2014 году — на том основании, что на Украине против них расследовались уголовные дела о растрате госсредств и незаконном выводе денег за границу.

Позже решение о замораживании их счетов неоднократно продлевалось.

Последнее решение Европейского суда касается санкций, продленных Советом ЕС в течение 2016−2018 годов. При этом санкции, продленные ЕС в марте 2019 года, остаются в силе.

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