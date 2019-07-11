18:59 (мск), источник: Lenta.Ru
Появилось видео прогулки Зеленского по Чернобылю
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Оно вошло в ролик по итогам визита главы государства в Киевскую область.
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Во время произнесения этой фразы
10 июля Зеленский подписал указ, изменяющий порядок пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения. Ее сделают открытой для туристов и снимут запрет на съемку. Также планируется развитие экономических проектов на этой территории. В день подписания документа был введен в эксплуатацию новый защитный саркофаг над разрушенным реактором № 4.