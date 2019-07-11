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18:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Появилось видео прогулки Зеленского по Чернобылю

На YouTube-канале президента Украины Владимира Зеленского выложили видео, снятое во время его поездки в Чернобыль.

Оно вошло в ролик по итогам визита главы государства в Киевскую область.

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Сюжет о Чернобыле на 10:00

На первых, на черно-белых кадрах из зоны отчуждения показано, как Зеленский возлагает цветы к мемориалу жертвам аварии на Чернобыльской АЭС, а затем гуляет по Припяти. «Мы можем показать это место миру — ученым, экологам, историкам, туристам. Давайте превратим его в научный и туристический магнит», — звучит голос президента за кадром.

Во время произнесения этой фразы черно-белая съемка сменяется на цветную.

10 июля Зеленский подписал указ, изменяющий порядок пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения. Ее сделают открытой для туристов и снимут запрет на съемку. Также планируется развитие экономических проектов на этой территории. В день подписания документа был введен в эксплуатацию новый защитный саркофаг над разрушенным реактором № 4.

Владимир Зеленский подписал указ об открытии Чернобыля для туристов
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07:57 (мск)© Ньюстюб
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