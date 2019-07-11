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17:03 (мск), источник: Ведомости

Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры в Минске

Президент Владимир Путин ответил на предложение украинского лидера Владимира Зеленского провести шестисторонние переговоры в Минске. Он отметил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного предложенного формата встреч, в том числе от расширения «нормандского формата», который предполагает участие в переговорах Франции и Германии.

Источник: Пресс-служба Президента России
Российский президент в то же время констатировал, что, во-первых, встреча должна быть хорошо подготовлена, а во-вторых, на Украине должны пройти выборы в Верховную раду и должно быть сформировано правительство.

«В-третьих, — добавил Путин, — я не знаю, как реагируют [на приглашение Зеленского] другие участники предложенного формата» (цитата по ТАСС).

На этой неделе, 8 июля, Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске при участии президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Терезы Мэй. «Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе», — отметил он, выразив надежду на то, что белорусский президент Александр Лукашенко будет готов предоставить площадку для диалога.

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Путин еще ни разу не встречался с Зеленским. Лидеры также не разговаривали друг с другом по телефону.

Во время прямой линии в июне российскому президенту зачитали вопрос из социальных сетей, в котором говорилось, что ему нужно сделать «первый шаг» в выстраивании диалога с Зеленским. «Шаги навстречу — это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства», — сказал Путин. Президент также выразил недоумение в связи с тем, что Зеленский отказывается говорить с представителями самопровозглашенных республик Донбасса — Донецкой и Луганской. «А как тогда будет решать эту проблему?» — задал тогда вопрос Путин.

Зеленский в интервью газете Bild в июне на вопрос о том, как бы он начал разговор с российским президентом, ответил: «Начнем с того, что Крым и Донбасс — это Украина». На это заявление отвечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отмечал, что в Кремле знают о намерении так начать беседу с Путиным и что по Крыму «уже особо и говорить нечего».

Кирилл Буланов

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