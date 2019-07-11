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19:04 (мск), источник: Интерфакс

Путин не понял, зачем Зеленский звал на переговоры уходящую с поста Мэй

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от расширения «нормандского формата» по урегулированию на юго-востоке Украины, но призвал украинского лидера Владимира Зеленского к конкретике в его инициативах на эту тему.

Источник: РИА "Новости"

Так, он напомнил, что украинский лидер предложил собрать встречу в «нормандском формате», добавив туда, в частности, британского премьера.

Например, госпожа Тереза Мэй, насколько мне известно, через пару недель прекращает свою работу в качестве премьер-министра Великобритании. Она в каком качестве приглашается на эту встречу, непонятно. Она вообще, согласна или нет?
Владимир Путин
президент России

Также Зеленский предлагал пригласить в формат США. Путин напомнил, что неизвестно, как отреагирует на это Вашингтон. Также непонятно, как это воспримут участники «нормандской четверки» Германия и Франция.

В целом, считает Путин, о конкретике в вопросе нормализации ситуации в Донбассе можно будет говорить после парламентских выборов на Украине.

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