Путин не понял, зачем Зеленский звал на переговоры уходящую с поста Мэй

Так, он напомнил, что украинский лидер предложил собрать встречу в «нормандском формате», добавив туда, в частности, британского премьера.
Например, госпожа Тереза Мэй, насколько мне известно, через пару недель прекращает свою работу в качестве премьер-министра Великобритании. Она в каком качестве приглашается на эту встречу, непонятно. Она вообще, согласна или нет?
Владимир Путинпрезидент России
Также Зеленский предлагал пригласить в формат США. Путин напомнил, что неизвестно, как отреагирует на это Вашингтон. Также непонятно, как это воспримут участники «нормандской четверки» Германия и Франция.
В целом, считает Путин, о конкретике в вопросе нормализации ситуации в Донбассе можно будет говорить после парламентских выборов на Украине.