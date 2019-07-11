Путин провел телефонный разговор с Зеленским

Он отметил, что президенты обсудили вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.
По словам Пескова, Путин и Зеленский договорились о продолжении на экспертном уровне работы по возвращению «удерживаемых с обеих сторон лиц».
«Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате», — заключил пресс-секретарь.
Ранее на этой неделе Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске. Он отметил, что в ней также должны принять участие главы США, Франции, Великобритании и Германии. Комментируя эту инициативу, Песков отметил, что в Москве ее рассмотрят, но нужно понять, есть ли у такого саммита перспективы.
Сам Путин на просьбу журналистов прокомментировать предложение Зеленского отметил, что Россия никогда не уклонялась ни от одного из форматов урегулирования конфликта в Донбассе. Он также добавил, что такая встреча, «очевидно», должна быть хорошо подготовлена.