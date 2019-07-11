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23:11 (мск), источник: РИА Новости

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: Reuters

В ведомстве объяснили необходимость такого решения ростом цен на продукты.

«Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля», — говорится в документе.

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Таким образом прожиточный минимум вырастет по сравнению с предыдущим кварталом: в среднем на душу населения и для детей — на четыре процента, для трудоспособного населения — на 4,1 процента, для пенсионеров — на 3,8 процента.

Борьба с бедностью является одной из ключевых задач властей. Первого июля премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что все национальные проекты в конечном итоге предусматривают устойчивый рост реальных доходов россиян. Он пояснил, что для того чтобы повышался уровень жизни россиян, у них должна быть возможность получить достойную работу, качественное образование, начать собственное дело.

По словам Медведева, к 2024 году россиян с доходами ниже прожиточного минимума должно быть в два раза меньше, чем сейчас. Премьер напомнил, что в прошлом году минимальный размер оплаты труда повышали дважды, также были проиндексированы зарплаты бюджетников, пенсии и социальные выплаты. Это привело к тому, что число людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума, за прошлый год снизилось на 400 тысяч человек.

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