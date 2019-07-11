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21:35 (мск), источник: РИА Новости

Названы отличия нового российского авианосца «Ламантин»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Создание нового российского авианосца «Ламантин», в случае принятия такого решения, может занять 10−12 лет, заявил РИА Новости в четверг заместитель гендиректора Невского проектно-конструкторского бюро Алексей Юхнин.

Источник: РИА "Новости"

Авианосец «Ламантин» проекта 11430Э, разработанный Невским проектно-конструкторским бюро, представлен на стенде Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на Военно-морском салоне. По замыслу разработчиков, на корабле могут базироваться до 60 различных летательных аппаратов и шесть-десять беспилотников.

«От момента стартового выстрела это 10−12 лет. В зависимости от того, какие будут приняты решения по его облику, — сказал Юхнин на Военно-морском салоне.

Он добавил, что в корабле используются наработки бюро и уже опробованные технические решения. Таким образом, возможное строительство авианосца не будет сопряжено с какими-либо техническими рисками. «То оборудование, которое там применяется, оно все может быть изготовлено на предприятиях российского военно-промышленного комплекса», — отметил Юхнин.

Главное отличие «Ламантина» будет заключаться в радиоэлектронном вооружении. Также корабль должен получить оружие на новой современной элементной базе. Водоизмещение корабля составит порядка 75 тысяч тонн.

Сейчас в составе ВМФ России всего один авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который находится в процессе ремонта. Военные пока не выбрали конкретный проект, который будет строиться ему на замену.

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