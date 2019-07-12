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06:47 (мск), источник: РИА Новости

В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.

Источник: РИА "Новости"

Авторами инициативы стали представители Демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс.

«Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России. Она предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация (США. — прим. ред.) придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс согласится с этим выводом», — заявил в ходе слушаний Шерман.

Сам проект оборонного бюджета, в который была включена поправка, пока не одобрен. Если палата представителей и сенат утвердят документ, его отправят на подпись президенту США Дональду Трампу.

Ранее в конгресс США внесли уже несколько подобных законопроектов, но пока что их не рассматривали.

Практически сразу после президентских выборов 2016 года, на которых победил Дональд Трамп, американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме все эти обвинения отвергли.

Спецпрокурор Роберт Мюллер в течение двух лет вел расследование по этому поводу. В итоге он обвинил группу российских граждан во вмешательстве в выборы, но признал, что не нашел свидетельств сговора ни Трампа, ни его команды с Россией. Как отметили в Кремле, аргументированных доказательств «российского вмешательства» в Мюллер так и не представил.

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