11:14 (мск), источник: РИА Новости
Россия начала поставки С-400 в Турцию
АНКАРА, 12 июл — РИА Новости. В Турцию поступила первая партия компонентов
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.
В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
С-400 «Триумф» — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Турция стала третьей — после Белоруссии и Китая — страной, куда Москва поставляет «Триумфы». В скором времени к ним должна присоединиться Индия.