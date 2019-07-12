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11:14 (мск), источник: РИА Новости

Россия начала поставки С-400 в Турцию

АНКАРА, 12 июл — РИА Новости. В Турцию поступила первая партия компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщило Минобороны страны.

Источник: РИА "Новости"
«Доставка осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара», — уточняется в релизе.
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Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.

В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.

С-400 «Триумф» — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Турция стала третьей — после Белоруссии и Китая — страной, куда Москва поставляет «Триумфы». В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

Чавушоглу: ни о каком переносе или отмене поставок С-400 речи не идет
Во время загрузки произошла ошибка.
16 мая© Ньюстюб
Характеристики С-400 «Триумф»
Источник:©РИА "Новости"
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