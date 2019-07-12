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12:19 (мск), источник: RNS

Зеленский внес в Раду проект о люстрации Порошенко и правительства

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым предлагается расширить действие закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Текст документа опубликован на сайте украинского парламента.

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Таким образом, Зеленский предложил люстрировать экс-президента Украины Петра Порошенко, действующего спикера Рады Андрея Парубия, нынешнего премьер-министра Владимира Гройсмана, экс-главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и др. При этом под этот закон не подпадут представители власти, которые до истечения указанного периода уволились по собственному желанию.

Ранее Зеленский заявил, что данный законопроект дает только общественную оценку деятельности указанных лиц. Президент Украины выразил уверенность, что в будущем они получат и справедливую юридическую оценку.

Закон о люстрации на Украине был принят 16 сентября 2014 года. Согласно закону, отдельным физическим лицам запрещается занимать должности в органах государственной власти сроком до 10 лет.

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