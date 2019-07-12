13:03 (мск), источник: Интерфакс
Глава СПЧ не нашел оскорбления в меме про депутата из Кирова
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU — Глава СПЧ Михаил Федотов выразил беспокойство
23-летнего Павла Валенчука расстроило, что паблик «Борщ» опубликовал во «ВКонтакте» его фото, снабдив едким комментарием. Депутат подал на администраторов сообщества заявление в полицию, обвинив их в оскорблении представителя власти и клевете.
«Познакомившись с мемом, который стал причиной обращения в полицию, легко понять, что в нем нет ни малейших признаков
Там вообще ничего нет, кроме легкой усмешки. Надеюсь, в полиции сумеют разобраться и правильно квалифицировать данный случай.
Он напомнил, что, согласно разъяснению Верховного Суда, юмористический жанр допускает большую свободу преувеличений и даже провокаций при условии, что общество не вводится в заблуждение относительно фактической стороны дела.
«Заявления об оскорблении власти все больше напоминают эпидемию, и она захватывает все более широкие круги людей, к которым данные статьи Кодекса об административных правонарушениях никакого отношения не имеют», — подчеркнул Федотов.