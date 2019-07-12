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13:17 (мск), источник: Коммерсантъ

С-400 добрались до Турции

Поставки российских систем грозят обострить противостояние Анкары и Вашингтона.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Министерство национальной обороны Турции в пятницу объявило о начале поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Соглашение между Анкарой и Москвой ранее подверглось острой критике в Вашингтоне: власти США предупреждали, что в случае реализации сделки могут отказать Турции в поставке более чем ста истребителей F-35 на общую сумму $10 млрд, а также ввести другие «впечатляющие санкции». Турецкая оппозиция тем временем обвинила руководство страны в проведении «непоследовательной внешней политики».

«В рамках контракта доставка первой партии компонентов ЗРС С-400 была осуществлена на авиабазу Мюртед в провинции Анкара», — говорится в заявлении Минобороны Турции, опубликованном в пятницу. Поставки начались сегодня, 12 июля, и продолжатся в ближайшие дни. Всего речь пойдет о четырех зенитных ракетных системах.

С-400 «Триумф» — российская ЗРС большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Основной разработчик — научно-производственное объединение «Алмаз» (ныне ПАО «НПО “Алмаз”» им. академика А. А. Расплетина), входящее в Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Инфографика
Характеристики С-400 «Триумф»

О переговорах между Москвой и Анкарой о поставках С-400 стало известно в ноябре 2016 года. 12 сентября 2017 года в Москве подтвердили факт сделки на сумму $2,5 млрд. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее отмечал, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Сделка подверглась жесткой критике со стороны США: в Вашингтоне указывали на невозможность интеграции российских ЗРС в системы НАТО. Весной администрация президента Дональда Трампа предупредила власти Турции, что страна может столкнуться с «реальными и очень негативными последствиями», если все же решит закупить у России С-400. «Эти последствия могут включать в себя отказ от участия Турции в материально-техническом снабжении программы F-35, а также дополнительные санкции, которые будут впечатляющими и действенными», — сказала тогда представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагас.

Турция входит в консорциум стран, участвовавших в финансировании разработки F-35, а десять турецких компаний производят детали конструкции для этого истребителя. Теперь это сотрудничество может прекратиться.

Могут быть похоронены и планы поставок в Турцию более ста F-35. Кроме того, американские СМИ сообщали, что в отношении Анкары может быть использован закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) — тот самый, по которому уже были введены ограничительные меры в отношении России.

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Так или иначе, власти Турции идти на уступки отказались. В минувший четверг пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик в эфире телеканала NTV назвал поставки систем С-400 необходимыми для обеспечения национальной безопасности страны. При этом он раскритиковал турецкую оппозицию, выступавшую против сделки. Так, ранее зампред оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Вели Агбаба заявил: Турция ведет «непоследовательную внешнюю политику», и из-за этого остается «одной из самых безрассудных стран в регионе».

«Турция руководствуется своими национальными интересами, как их видит действующее политическое руководство страны, — заявил “Ъ” директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.— Анкара еще с конца 80-х годов прошлого века стремится диверсифицировать своих международные контакты и связи. Вашингтон оказывается не в самом удобном положении, учитывая, что с Турцией выстраивались многовекторные взаимоотношения на самых разных уровнях, в том числе и на общественном». При этом собеседник «Ъ» предполагает, что «в администрации президента США постараются не доводить до очередных санкций, поскольку они способны окончательно развернуть республику в другое направление».

Павел Тарасенко

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