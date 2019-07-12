В Кремле признали перегибы при применении закона об оскорблении власти

Так представитель Кремля прокомментировал высказывание главы СПЧ Михаила Федотова о том, что жалобы чиновников на оскорбления принимают характер «эпидемии». Пескова спросили, следят ли в Кремле за правоприменительной практикой в этой области и не считают ли возможным пересмотреть подход к этой теме.
Безусловно, следят. Мы фиксируем, конечно, перегибы в этой области в том случае и месте, где они случаются.
При этом Песков напомнил высказывание президента в ходе «прямой линии», касающееся этой темы. Тогда Путин заявил, что закон направлен именно на борьбу с оскорблениями символов государства, но при этом критика самой власти должна быть свободной.
Закон о наказании за публикацию в интернете информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госсимволам и органам власти РФ был подписан президентом 18 марта.