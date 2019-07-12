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12:56 (мск), источник: Ведомости

Кремль рассказал подробности первого разговора Путина и Зеленского

Первый телефонный разговор президентов России и Украины продлился около 20 минут и носил прагматичный характер, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин начал беседу словом «здравствуйте», отметил представитель Кремля. Вопрос о первых словах Зеленского он переадресовал украинской стороне. На вопрос, остался ли Путин доволен разговором, Песков отвечать не стал.

Источник: Пресс-служба Президента России

На вопрос, есть ли планы повторить такой разговор в будущем, Песков ответил: «Пока какого-то конкретного понимания нет». На вопрос о том, как быстро команде Зеленского удалось согласовать телефонный разговор двух президентов, Песков сообщил, что беседа стала возможной благодаря инициативе со стороны Украины. «Общение глав государств согласовывается весьма оперативно. Собственно, была бы инициатива — с техническим согласованием никаких проблем нет», — добавил он.

Первая телефонная беседа Путина и Зеленского состоялась 11 июля. Ее инициировала украинская сторона. С вступлением в должность Путин Зеленского не поздравлял. Лидеры двух стран обсудили возможность работы в нормандском формате. Кроме того, обсуждалась тема урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Путин и Зеленский договорились продолжить эту работу «на уровне экспертов».

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Как сообщала пресс-служба украинского президента, ключевым вопросом в телефонном разговоре президента стало освобождение украинских моряков. Путин и Зеленский также обсудили возвращение других украинских граждан, «удерживаемых» на территории России. В сообщении не уточняется, о ком идет речь.

В интервью немецкой газете Bild в июне Зеленский сообщал, что на первой встрече с президентом Владимиром Путиным начал бы общение с напоминания о том, что Крым и Донбасс — это территория Украины. Песков в ответ на это заявлял, что про Донбасс «надо говорить не Путину, а жителям Донбасса». По Крыму «уже особо и говорить нечего», пояснял он.

Екатерина Еременко, Светлана Бочарова

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