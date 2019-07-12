12:56 (мск), источник: Ведомости
Кремль рассказал подробности первого разговора Путина и Зеленского
Первый телефонный разговор президентов России и Украины продлился около 20 минут и носил прагматичный характер, сообщил журналистам
На вопрос, есть ли планы повторить такой разговор в будущем, Песков ответил: «Пока
Первая телефонная беседа Путина и Зеленского состоялась 11 июля. Ее инициировала украинская сторона. С вступлением в должность Путин Зеленского не поздравлял. Лидеры двух стран обсудили возможность работы в нормандском формате. Кроме того, обсуждалась тема урегулирования конфликта на
Как сообщала
В интервью немецкой газете Bild в июне Зеленский сообщал, что на первой встрече с президентом Владимиром Путиным начал бы общение с напоминания о том, что Крым и Донбасс — это территория Украины. Песков в ответ на это заявлял, что про Донбасс «надо говорить не Путину, а жителям Донбасса». По Крыму «уже особо и говорить нечего», пояснял он.
Екатерина Еременко, Светлана Бочарова