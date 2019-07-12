17:28 (мск), источник: Ведомости
Bloomberg: Кремль может провести парламентскую реформу для сохранения Путина у власти
Рассматривается вариант, что он сохранит власть на посту премьера, отмечает агентство.
Кремль рассматривает возможность проведения парламентской реформы, для того чтобы президент Владимир Путин остался у власти после окончания срока в 2024 г., сообщает Bloomberg со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.
Как поясняет агентство, помощники и советники Путина продумывают способы, как президенту остаться у власти, для чего ему может понадобиться сохранение контроля над Госдумой. Однако популярность правящей партии, «Единой России», падает, отмечает Bloomberg.
По словам двух источников агентства, парламентская реформа, которую продумывают в Кремле, будет заключаться в том, что доля депутатов, избираемых по партийным спискам, будет снижена с 50 до 25%. Остальные 75% будут избираться по одномандатным округам, рассказали собеседники Bloomberg. «Там [в одномандатных округах] много прокремлевских кандидатов, которые идут на выборы как номинально независимые, чтобы избежать клейма членства в «Единой России», — отметило агентство.
Один из источников Bloomberg констатировал, что реформа будет проведена перед парламентскими выборами, запланированными на 2021 г. Она даст Путину полный контроль над Госдумой за три года до окончания его срока, отметил собеседник агентства.
Сохранение контроля над нижней палатой парламента «расширит Путину пространство для маневра», отмечает Bloomberg.
Идея увеличения числа одномандатников на выборах действительно обсуждается, говорят два источника «Ведомостей», близкие к Кремлю. Однако оба они отмечают, что это просто один из возможных вариантов, никаких решений нет. «Сложность в том, что увеличение числа одномандатников как раз, наоборот, снижает контроль за депутатами. И в Кремле это понимают», — говорит один из них.
«Ведомости» направили запрос о комментарии
В марте Bloomberg писал, что для сохранения Путина у власти после 2024 г. рассматриваются различные варианты, в частности объединение с Белоруссией. Однако эта идея провалилась, сообщает агентство 12 июля, не называя источники и не уточняя детали.