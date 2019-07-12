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16:40 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД ФРГ: Берлину не предлагали добавить в «нормандскую четверку» еще две страны

Никто не обращался к властям ФРГ с предложением расширить «нормандский формат», заявил на брифинге представитель МИД страны Кристофер Бургер.

Источник: AP 2019

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал подключить к «нормандскому формату» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе (Украина, Россия, Германия, Франция) еще две страны — Великобританию и США.

«Вчера, исходя из тех сообщений, которые мы видели, президент Путин и президент Зеленский говорили о том, чтобы продолжить переговоры в “нормандском формате”. Никто не обращался к нам с предложением расширить формат», — сказал господин Бургер на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

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Господин Бургер добавил, что в вопросах урегулирования на Украине Берлин тесно сотрудничает со своими американскими и британскими партнерами.

Разговор Владимира Путина с Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева накануне. Ранее общение между ними ограничивалось заочным диалогом, в частности по ситуации вокруг выдачи жителям Донбасса российских паспортов. Вчера же президенты обсудили ситуацию в Донбассе, общение в нормандском формате и обмен пленными, была достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. В пресс-службе президента Украины сообщали, что ключевой темой разговора стало освобождение военных моряков, задержанных в Керченском проливе.

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