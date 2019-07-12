В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова

В конце мая сход жителей села принял соответствующее решение, а Совет депутатов села внес это предложение в парламент Чечни. В пятницу на заключительном заседании весенней сессии депутаты рассмотрели предложение.
«Постановление о переименовании географического объекта села Центарой Курчалойского района в село Ахмат-Юрт принято единогласно», — объявил спикер республиканского парламента Магомед Даудов.
Он подчеркнул, что инициативная группа предварительно обсуждала это предложение с сельчанами, каждый житель поддержал переименование. «Добро пожаловать в Ахмат-Юрт», — заявил Даудов под аплодисменты сидящих в зале.
На заседание были приглашены глава Чечни Рамзан Кадыров, жители села, главы районных администраций, министры и руководители ведомств. Кадыров заявил, что жители села давно хотели переименовать село, неоднократно обращались к нему с этим предложением, но он отказывался. Старейшины села приняли это решение, провели сход граждан и начали процедуру переименования. Кадыров напомнил, что в Чечне названы именами погибших героев улицы, площади, школы практически в каждом населенном пункте.
Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров погиб при теракте 9 мая 2004 года на стадионе «Динамо» в Грозном во время празднования Дня Победы. Именем Ахмат-Хаджи Кадырова назван главный проспект в Грозном, центральные улицы в районах и городах республики, площади, парки, школы не только в Чечне, но и других городах России и за рубежом. Имя погибшего первого президента носит грозненский футбольный клуб, который был переименован из «Терека» в «Ахмат».