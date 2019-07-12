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18:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент Грузии в одном интервью пять раз обвинила Россию в оккупации

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Deutsche Welle обвинила Россию в оккупации Абхазии и Южной Осетии.

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«20 процентов нашей территории оккупированы», — сказала глава государства, отвечая на вопрос об отношениях с Москвой. В дальнейшем в ходе этого интервью Зурабишвили еще четыре раза заявила об оккупации Россией части грузинской территории.

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Она напомнила, что между Тбилиси и Москвой нет дипломатических отношений после вооруженного конфликта 2008 года, поэтому в вопросе контактов с российской стороной Грузия рассчитывает на международных партнеров республики.

«Они должны быть если не посредниками, то, по крайней мере, адвокатами Грузии, дать понять России, что она должна строить отношения с соседями на принципах взаимного уважения, уважения к международному праву», — полагает Зурабишвили. По ее мнению, женевские российско-грузинские переговоры, проводящиеся с августа 2008-го при посредничестве Евросоюза, ОБСЕ и ООН, следует вывести на новый политический уровень.

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Отношения Москвы и Тбилиси обострились летом текущего года после серии антироссийских протестов в Грузии, начавшихся на фоне участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблее православия, в ходе которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Российская сторона вскоре запретила авиакомпаниям РФ летать в Грузию, а грузинским — летать в Россию; ведутся дискуссии и о возможности запрета поставок в Россию грузинского вина и воды. Напряжение в отношениях двух стран также усилилось после нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского канала «Рустави 2», но глава российского государства заявил, что не считает нужным реагировать на это санкциями или уголовным преследованием.

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