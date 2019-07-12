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19:22 (мск), источник: Известия

В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине

Вашингтон не поддерживает идею о расширении международных форматов переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом заявила представитель Госдепартамента США агентству ТАСС 12 июля.

«Изменение существующих переговорных форматов не устранит подлинного препятствия прогрессу в имплементации «Минска» (Минских соглашений. — Ред.), — цитирует агентство своего собеседника в американском ведомстве.

Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии. Президент РФ предложение назвал интересным, подчеркнув, что подобный саммит должен быть хорошо подготовлен. 11 июля главы государства провели первый телефонный разговор.

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Представитель Госдепа заявила, что Вашингтон приветствует попытки Зеленского «оживить имплементацию «Минска», добавив, что «Украина выполняет свои обязательства» в рамках договоренностей. России, по ее словам, «необходимо делать то же самое», однако сейчас у Москвы якобы нет на это «политической воли».

В МИД Германии ранее в этот день заявили, что не получали предложений по расширению формата переговоров. При этом в ведомстве осведомлены, что лидеры России и Украины обсуждали подобную возможность.

Ранее в июле Владимир Путин попросил не требовать от Москвы выполнения Минских договоренностей, особенно той части, которая не касается России. Он задался вопросом, почему западные страны не спрашивают Киев о ходе выполнения условий соглашения. Он напомнил, что, в частности, Украина должна полностью восстановить экономические отношения с Донбассом, чего еще не было сделано, а Зеленский отказывается от прямого диалога с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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