19:22 (мск), источник: Известия
В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине
Вашингтон не поддерживает идею о расширении международных форматов переговоров по урегулированию ситуации на
«Изменение существующих переговорных форматов не устранит подлинного препятствия прогрессу в имплементации «Минска» (Минских соглашений. — Ред.), — цитирует агентство своего собеседника в американском ведомстве.
Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии. Президент РФ предложение назвал интересным, подчеркнув, что подобный саммит должен быть хорошо подготовлен. 11 июля главы государства провели первый телефонный разговор.
Представитель Госдепа заявила, что Вашингтон приветствует попытки Зеленского «оживить имплементацию «Минска», добавив, что «Украина выполняет свои обязательства» в рамках договоренностей. России, по ее словам, «необходимо делать то же самое», однако сейчас у Москвы якобы нет на это «политической воли».
В МИД Германии ранее в этот день заявили, что не получали предложений по расширению формата переговоров. При этом в ведомстве осведомлены, что лидеры России и Украины обсуждали подобную возможность.
Ранее в июле Владимир Путин попросил не требовать от Москвы выполнения Минских договоренностей, особенно той части, которая не касается России. Он задался вопросом, почему западные страны не спрашивают Киев о ходе выполнения условий соглашения. Он напомнил, что, в частности, Украина должна полностью восстановить экономические отношения с Донбассом, чего еще не было сделано, а Зеленский отказывается от прямого диалога с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).