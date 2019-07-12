12 июля, источник: РИА Новости
Скотланд-Ярд посоветовал СМИ не публиковать секретную информацию
ЛОНДОН, 12 июл — РИА Новости, Мария Табак.
«Публикация материалов, полученных в результате утечек, с осознанием того, что этим может быть причинен ущерб, может считаться уголовным преступлением. Я бы посоветовал всем владельцам, редакторам, издателям как мейнстримовых СМИ, так и социальных медиа не публиковать полученные в результате утечки правительственные документы. Если вам будут предлагать их (такие документы), то направьте их в полицию или верните законному владельцу — правительству ее величества», — говорится в распространенном
В пятницу вечером стало известно, что британская полиция начала расследование обстоятельств утечки переписки посла Дэррока после того, как к главе
Телеканал CNN ранее сообщил, что посол Великобритании в США в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл американского президента Дональда Трампа «неумелым» и «некомпетентным».
По данным телеканала, британский посол использовал секретные дипломатические телеграммы и информационные записки для того, чтобы сообщить правительству Великобритании, что карьера американского лидера «может закончиться позорно». Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл «ножевыми боями», а администрацию США оценил как «не функционирующую должным образом».
В результате вызванного утечкой скандала Дэррок был вынужден подать в отставку.