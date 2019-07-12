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12 июля, источник: РИА Новости

Скотланд-Ярд посоветовал СМИ не публиковать секретную информацию

ЛОНДОН, 12 июл — РИА Новости, Мария Табак. Скотланд-Ярд предупредил СМИ об ответственности за публикацию секретной информации и напомнил, что в Британии это может быть квалифицировано как уголовное преступление. С таким заявлением выступил глава контртеррористической полиции Нил Басу, ранее объявивший о начале расследования обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.

Источник: Reuters

«Публикация материалов, полученных в результате утечек, с осознанием того, что этим может быть причинен ущерб, может считаться уголовным преступлением. Я бы посоветовал всем владельцам, редакторам, издателям как мейнстримовых СМИ, так и социальных медиа не публиковать полученные в результате утечки правительственные документы. Если вам будут предлагать их (такие документы), то направьте их в полицию или верните законному владельцу — правительству ее величества», — говорится в распространенном Скотланд-Ярдом заявлении Басу.

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В пятницу вечером стало известно, что британская полиция начала расследование обстоятельств утечки переписки посла Дэррока после того, как к главе Скотланд-Ярда с соответствующей просьбой обратился глава внешнеполитического комитета палаты общин британского парламента Том Тугендхат. Следствие ведет контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда, которое отвечает за вопросы, связанные с нарушением законодательства о гостайне.

Телеканал CNN ранее сообщил, что посол Великобритании в США в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл американского президента Дональда Трампа «неумелым» и «некомпетентным».

По данным телеканала, британский посол использовал секретные дипломатические телеграммы и информационные записки для того, чтобы сообщить правительству Великобритании, что карьера американского лидера «может закончиться позорно». Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл «ножевыми боями», а администрацию США оценил как «не функционирующую должным образом». Пресс-служба Белого дома позже распространила слова Трампа, который заявил, что британский посол плохо служил Королевству.

В результате вызванного утечкой скандала Дэррок был вынужден подать в отставку.

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